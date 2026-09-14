Чому ПФУ може не зарахувати частину страхового стажу

Розмір майбутньої пенсії та право на її отримання напряму залежать від страхового стажу, повідомляє ПФУ. Проте через помилки в документах чи недобросовісність роботодавців Пенсійний фонд України може не врахувати цілі роки праці.

Після 1 січня 2004 року стаж обліковується за даними персоніфікованого обліку ПФУ. Найчастіше проблеми виникають, якщо роботодавець не сплачував ЄСВ, неправильно подав звітність, не оформив працівника офіційно або сплачував внески в розмірі, меншому за мінімальний. У останньому випадку місяць зараховується лише пропорційно сплаченим коштам.

Щодо періодів до 2004 року, основними причинами відмов стають:

огріхи в трудовій книжці;

відсутність печаток;

невиразні записи або помилки в датах і прізвищах.

Як перевірити дані про зарахування стажу

З'ясувати стан свого стажу можна через особистий кабінет на порталі ПФУ або в застосунку "Дія". Якщо ви виявили відсутність певних періодів, проблему часом вдається вирішити без судових тяганин. Для цього потрібно надати ПФУ архівні довідки, накази про прийняття та звільнення або довідки про зарплату.

У разі ліквідації підприємства документи варто шукати в державних архівах. Якщо ж сервісний центр ПФУ відмовляється зарахувати стаж навіть після надання довідок, це рішення слід оскаржити у вищому органі Пенсійного фонду або через суд.

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Цікаво! У судових засіданнях наявність стажу іноді вдається довести навіть за допомогою свідчень колег.

До слова, порядок зарахування страхового стажу в Україні змінювався Перехід на цифрову систему персоніфікованого обліку у 2004 році змінив акценти: вирішальним фактором стала саме фактична сплата страхових внесків, а не лише наявність запису у паперовій книжці.