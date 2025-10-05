В Украине бывают случаи, когда потребителей отключают от отопления или электроэнергии без предупреждения. В таких ситуациях важно знать, как действовать, чтобы защитить свои права и не остаться без тепла.

Что делать, если отключили отопление или свет в доме?

Поставщик может законно прекратить электроснабжение или теплоснабжение только при условиях, предусмотренных договором и действующим законодательством. Любое самовольное отключение или без предупреждения – является нарушением прав потребителя и подлежит обжалованию, рассказала Анна Даниэль, адвокат, кандидат юридических наук 24 Канала.

Интересно Старт отопительного сезона 2025: что стоит знать о субсидиях и какие актуальные тарифы

Согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах" и "Об объединении совладельцев многоквартирного дома", коллективные потребители имеют право:

Заключать договор на предоставление коммунальных услуг от имени объединенных потребителей;

Расторгнуть договор, предупредив исполнителя не менее чем за два месяца;

Обжаловать незаконное отключение коллективно через управляющего или ОСМД.

Благодаря четкой процедуре и юридическим инструментам украинские потребители могут эффективно защитить свои права и обеспечить непрерывное теплоснабжение и электроснабжение.

Как вернуть тепло и свет потребителям?

Если коммунальщики отключили тепло или свет без предупреждения, первое, что нужно сделать – это выяснить причину. Поставщик обязан предупредить вас, например из-за долга.

Если его нет или сообщение не поступало, то нужно сделать следующее:

Зафиксировать ситуацию: сделайте фото или видео батарей и приборов, сохраните квитанции об оплате. По возможности составьте акт вместе с соседями, чтобы подтвердить факт отключения.

Написать письменную претензию поставщику. В письме требуйте восстановления услуги и объясните, почему отключение незаконно. Отправьте его по почте с уведомлением или электронно через официальный канал.

Заметьте! Если реакции от компании нет, обращайтесь в контролирующие органы: местное ЖКХ, Госпродпотребслужбу (защита прав потребителей) или в НКРЭКУ, если компания является лицензиатом.

В крайнем случае можно защищать свои права через суд. Иск позволяет признать отключение незаконным, обязать восстановить услугу и возместить убытки. В частности, расходы на дополнительный обогрев помещения.

Что еще известно об отключении электроэнергии?