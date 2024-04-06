Военные облигации – это депозит государству: как купить ценные бумаги и извлечь из этого выгоду

В период полномасштабного вторжения украинское правительство снова начало выпускать военные облигации. Такой ход был направлен на дополнительное привлечение средств для армии. Поэтому покупая ценные долговые бумаги вы можете не только помогать экономике страны, но и инвестировать.

Военные облигации – что это

В Украине военные облигации снова появились в 2022 году. А до этого их запустили еще в далеком 2014 году, когда началась война на востоке Украины.

Напоминаем Военные облигации можно будет купить через Дию

Что такое военные облигации (ОВГЗ) ОВГЗ – это ценные бумаги, которые выпускает государство во время военного положения для финансирования военных операций во время войны или конфликта. То есть покупка облигации – это "давать в долг" государству, который оно, в свою очередь, возвращает с процентами через определенный срок.

Сколько государство привлекло в бюджет от продажи военных ОВГЗ

что дисконтные военные облигации со сроком погашения менее, чем год, государство продает по цене, которая ниже номинальной. А на момент погашения покупатели могут получить уже полную номинальную стоимость облигации.

В ответ на запрос 24 Канала в Министерстве финансов сообщили, что в течение 2022 – 2023 года государство продало почти 300 миллионов штук военных облигаций.

Это общий показатель, который включает всех покупателей на рыночных условиях, в том числе физических и юридических лиц,

– отметило Министерство.

Поэтому на финансирование государственного бюджета от размещения ОВГЗ на рыночных условиях удалось привлечь:

в 2022 году 266,9 миллиарда гривен,

266,9 миллиарда гривен, в 2023 году – 552,6 миллиарда гривен,

– 552,6 миллиарда гривен, с начала 2024 года – более 99 миллиардов гривен, сообщают в Министерстве финансов.

ОВГЗ как обычные, так и военные, выполняют важную функцию по финансированию военных нужд в государственном бюджете. Среди факторов, которые делают государственные облигации наиболее привлекательным инструментом на рынке, являются:

удобные цифровые решения для приобретения облигаций,

рыночная доходность, которая превышает инфляционные ожидания,

100% гарантия возврата средств от государства.

Как стремительно растет популярность ОВГЗ

Во время последнего размещения ОВГЗ , а именно по состоянию на 2 апреля 2024, на аукционе было привлечено в государственный бюджет более 6,7 миллиарда гривен.

Во время разговора с 24 Каналом банкир Андрей Руденко отметил, что за последние 12 месяцев украинцы трижды обновляли рекорд ежемесячных инвестиций в ОВГЗ.

Последний раз – в январе 2024 года, когда общий портфель гособлигаций в собственности физлиц увеличился почти на 4,7 миллиарда гривен.

А по состоянию на начало февраля 2024 года украинцы держали в собственности ОВГЗ на 58,38 миллиарда гривен. Это почти на 15 миллиардов гривен больше, чем в собственности нерезидентов.

Андрей Руденко Начальник отдела ценных бумаг и внешних рынков Sense Bank В течение последнего года популярность ОВГЗ как инвестиционного инструмента среди физических лиц постоянно растет. Мы это видим как по статистике покупки гособлигаций в нашем приложении, так и по общим цифрам, которые публикует регулятор (Национальный банк Украины – 24 Канал).

В разговоре с 24 Каналом финансист Андрей Шевышин рассказал, что доходность по ОВГЗ для населения – это достаточно привлекательный инструмент уже не первый год. Но в то же время он говорит, что люди до сих пор мало покупают их.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Во-первых, есть некоторое недоверие, а во-вторых, не привыкли, ведь есть пробелы в финансовой грамотности. ОВГЗ – это что-то такое, что непонятное для большинства. Есть потенциал для наращивания портфелей физических лиц, но для этого нужно так проводить кампании, говорить об этом.

Срок размещения и проценты

Как сообщают в Министерстве финансов, выпуски военных облигаций доступны в гривнах, долларах и евро. Однако доходность в таком случае будет отличаться в зависимости от валюты:

ОВГЗ в гривнах – срок размещения колеблется от 6 месяцев до 1,7 года, в зависимости от вида военной облигации. Ставка соответственно колеблется от 16% до более 18% . Стоимость одной военной облигации стартует от 1 000 гривен в приложении Дия.

– срок размещения колеблется от 6 месяцев до 1,7 года, в зависимости от вида военной облигации. Ставка соответственно колеблется . Стоимость одной военной облигации стартует от 1 000 гривен в приложении Дия. ОВГЗ в долларах – срок размещения по сравнению с гривневыми облигациями не такой разнообразный: 8 месяцев или один год. А ставка в разы ниже – от 4,60% до 4,85% .

– срок размещения по сравнению с гривневыми облигациями не такой разнообразный: 8 месяцев или один год. А ставка в разы ниже – . ОВГЗ в евро – размещать можно на 9 месяцев или же один год. Ставка еще ниже, чем в долларовых ОВГЗ – всего от 3,11% до 3,25%.

Андрей Шевчишин добавил, что на рынке можно купить ОВГЗ с достаточно высокой привлекательной доходностью.

Например, текущий курс доллара, ну пусть 38 гривен. Если мы будем брать доходность по ОВГЗ в 17%, то это будет релевантно, если курс через год, допустим, двинется до отметки 44,5 – 44,6 гривны. То есть, если дальше смотреть на прогнозы по курсу МВФ, прогноза НБУ, Минфина, то это действительно вероятный курс до конца года,

– объясняет финансист.

Какие главные преимущества облигаций

Эксперт Андрей Шевчишин во время разговора заметил, что есть несколько преимуществ ОВГЗ:

ОВГЗ и военные облигации гарантированы государством. Это более безопасно, чем депозиты .

. На доход полученный от ОВГЗ не нужно платить налоги , по сравнению с доходом от депозита.

, по сравнению с доходом от депозита. Специфика военных облигаций заключается в том, то средства из них исключительно на военные нужды.

Средства с не военных ОВГЗ идут на общее финансирование бюджета, в том числе и на военные нужды. То есть ОВГЗ могут использоваться на социальные нужды, на покрытие дефицита бюджета и тому подобное.

Андрей Руденко одновременно объясняет растущую популярность ОВГЗ среди украинцев тремя факторами:

Прежде всего, госбумаги выигрывают у классических банковских депозитов по уровню доходности. В общем, показатели сопоставимы, но в случае гособлигаций отсутствует какая-либо налоговая нагрузка. Облигации являются более ликвидными по сравнению со срочными вкладами, ведь могут быть проданы в любой момент: не обязательно ждать завершения срока их обращения. Простота и легкость инвестирования в ОВГЗ – сегодня это можно сделать в банковском приложении, в Дие.

И именно это делает такие инвестиции популярными среди украинцев. В том числе и потому, что при таких условиях инвестиции в ОВГЗ стали доступными на минимальные суммы – от 1 000 гривен,

– отмечает эксперт по ценным бумагам.

Как купить ценные долговые бумаги

Военные ОВГЗ можно купить в несколько способов: как онлайн, так и оффлайн. Если речь идет о покупке онлайн, то вы можете воспользоваться Дией, если же оффлайн – обратиться в отделение банка.

Покупка военных облигаций через Дию

Облигации в приложении отличаются датами выплат и процентом фактического дохода. А называются в честь временно оккупированных территорий: Луганск, Донец, Мариуполь и тому подобное.

Покупка облигаций через Дию – один из самых популярных сервисов в приложении. За весь период, когда заявилась такая возможность, было продано более 4,2 миллиона на сумму более 4,2 миллиарда гривен, сообщили дляв Дие. А в 2024 году удалось продать более 1,4 миллиона облигаций на сумму более 1,4 миллиарда гривен.

Военные облигации в Дие / Скриншот из Дии

Некоторые облигации распроданы (Херсон, Севастополь, Мелитополь). Как сообщилив Минфине – эти облигации "не вернутся".

Пошаговая инструкция, как купить военные облигации в Дие

Шаг 1 – обновите Дию;

Шаг 2 – авторизуйтесь удобным способом;

Шаг 3 – в "Услугах" найдите "Военные облигации";

Шаг 4 – выберите облигацию и нажмите "Купить";

Шаг 5 – среди списка партнеров выберите того, у которого хотите их купить, и дайте согласие на передачу ваших данных;

Шаг 6 – укажите количество облигаций. Именно здесь будет указана информация о суммарной стоимости выбранных облигаций, дата возврата взноса и сумма, которую в итоге получите;

Шаг 7 – после этого укажите электронную почту и номер телефона;

Шаг 8 – затем Дия предложит выбрать карту еПоддержка, на которую будет возвращен вклад с процентами. Выберите ее, проверьте сформированный запрос в банк и отправьте;

Шаг 9 – когда из банка поступит подтверждение тщательно проверьте данные и нажмите "Подписать";

Шаг 10 – в следующем окошке, что появится, выберите реквизиты банковской карты для оплаты. После этого вам придет сообщение о зачислении облигации на ваш счет.

В отделении банка

Для того, чтобы купить облигацию, нужно достичь 18 лет, иметь загранпаспорт или ID-карту в Дие, иметь карточку еПоддержка.

Перечень банков-первичных дилеров и лицензированных брокеров, которые активно помогают инвестировать в военные ОВГЗ можно посмотреть на сайте Минфина, нажав здесь. Среди них – "Укргазбанк", ПУМБ, "Монобанк", брокеры ICU, "Универ Капитал", БТС Брокер, "Дрегон Капитал" и др.

Впрочем, сумма инвестиций в каждом банке разная: у кого-то от 1 000 гривен, а у кого-то – от 300 тысяч гривен. Также заметим, что банки и брокеры могут взимать комиссии за услуги.

Перед тем, как отправиться в отделение банка, стоит с собой взять: