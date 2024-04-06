Військові облігації – це депозит державі: як купити цінні папери та отримати з цього вигоду

У період повномасштабного вторгнення український уряд знову почав випускати військові облігації. Такий хід був спрямований на додаткове залучення коштів для армії. Відтак купляючи цінні боргові папери ви можете не тільки допомагати економіці країни, але й інвестувати.

Військові облігації – що це

В Україні військові облігації знову з'явилися у 2022 році. А до цього їх запустили ще в далекому 2014 році, коли розпочалася війна на сході України.

Нагадуємо Військові облігації можна буде купити через Дію

Що таке військові облігації (ОВДП) ОВДП – це цінні папери, які випускає держава під час воєнного стану для фінансування військових операцій під час війни або конфлікту. Тобто купівля облігації – це "давати у борг" державі, який вона, своєю чергою, повертає з відсотками через певний термін.

Скільки держава залучила в бюджет від продажу військових ОВДП

що дисконтні військові облігації зі строком погашення менше, ніж рік, держава продає за ціною, яка нижча за номінальну. А на момент погашення покупці можуть отримати вже повну номінальну вартість облігації.

У відповідь на запит 24 Каналу в Міністерстві фінансів повідомили, що протягом 2022 – 2023 року держава продала майже 300 мільйонів штук військових облігацій.

Це загальний показник, який включає усіх покупців на ринкових умовах, у тому числі фізичних та юридичних осіб,

– зазначило Міністерство.

Відтак на фінансування державного бюджету від розміщення ОВДП на ринкових умовах вдалося залучити:

у 2022 році 266,9 мільярда гривень,

266,9 мільярда гривень, у 2023 році – 552,6 мільярда гривень,

– 552,6 мільярда гривень, від початку 2024 року – понад 99 мільярдів гривень, повідомляють в Міністерстві фінансів.

ОВДП як звичайні, так і військові, виконують важливу функцію щодо фінансування військових потреб у державному бюджеті. Серед чинників, які роблять державні облігації найбільш привабливим інструментом на ринку, є:

зручні цифрові рішення для придбання облігацій,

ринкова дохідність, яка перевищує інфляційні очікування,

100% гарантія повернення коштів від держави.

Як стрімко росте популярність ОВДП

Під час останнього розміщення ОВДП , а саме станом на 2 квітня 2024 року, на аукціоні було залучено до державного бюджету понад 6,7 мільярда гривень.

Під час розмови з 24 Каналом банкір Андрій Руденко зазначив, що за останні 12 місяців українці тричі оновлювали рекорд щомісячних інвестицій в ОВДП.

Востаннє – у січні 2024 року, коли загальний портфель держоблігацій у власності фізосіб збільшився майже на 4,7 мільярда гривень.

А станом на початок лютого 2024 року українці тримали у власності ОВДП на 58,38 мільярда гривень. Це майже на 15 мільярдів гривень більше, ніж є у власності нерезидентів.

Андрій Руденко Начальник відділу цінних паперів та зовнішніх ринків Sense Bank Протягом останнього року популярність ОВДП як інвестиційного інструменту серед фізичних осіб постійно зростає. Ми це бачимо як за статистикою купівлі держоблігацій у нашому застосунку, так і по загальним цифрам, які публікує регулятор (Національний банк України – 24 Канал).

У розмові з 24 Каналом фінансист Андрій Шевишин розповів, що дохідність по ОВДП для населення – це досить привабливий інструмент вже не перший рік. Але він водночас каже, що чимало людей ще досі мало купує їх.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик По-перше, є деяка недовіра, а по-друге, не звикли, адже є прогалини у фінансовій грамотності. ОВДП – це щось таке, що незрозуміле для більшості. Є потенціал для нарощування портфелів фізичних осіб, але для цього потрібно так проводити кампанії, казати про це.

Термін розміщення та відсотки

Як повідомляють в Міністерстві фінансів, випуски військових облігацій доступні у гривнях, доларах та євро. Однак дохідність у такому випадку буде відрізнятися залежно від валюти:

ОВДП у гривнях – термін розміщення коливається від 6 місяців до 1,7 року, залежно від виду військової облігації. Ставка відповідно коливається від 16% до понад 18% . Вартість однієї військової облігації стартує від 1 000 гривень у застосунку Дія.

– термін розміщення коливається від 6 місяців до 1,7 року, залежно від виду військової облігації. Ставка відповідно коливається . Вартість однієї військової облігації стартує від 1 000 гривень у застосунку Дія. ОВДП у доларах – термін розміщення порівняно з гривневими облігаціями не такий різноманітний: 8 місяців або ж один рік. А ставка в рази нижча – від 4,60% до 4,85% .

– термін розміщення порівняно з гривневими облігаціями не такий різноманітний: 8 місяців або ж один рік. А ставка в рази нижча – . ОВДП у євро – розміщувати можна на 9 місяців або ж один рік. Ставка ще нижча, ніж у доларових ОВДП – всього від 3,11% до 3,25%.

Андрій Шевчишин додав, що на ринку можна купити ОВДП з досить високою привабливою дохідністю.

Наприклад, поточний курс долара, ну нехай 38 гривень. Якщо ми будемо брати дохідність по ОВДП у 17%, то це буде релевантно, якщо курс через рік, допустимо, рушить до відмітки 44,5 – 44,6 гривні. Тобто, якщо далі дивитися на прогнози по курсу МВФ, прогнозу НБУ, Мінфіну, то це дійсно імовірний курс до кінця року,

– пояснює фінансист.

Які головні переваги облігацій

Експерт Андрій Шевчишин під час розмови зауважив, що є декілька переваг ОВДП:

ОВДП та військові облігації гарантовані державою. Це більш безпечно, ніж депозити .

. На дохід отриманий від ОВДП не потрібно платити податки , порівняно з доходом від депозиту.

, порівняно з доходом від депозиту. Специфіка військових облігацій полягає у тому, то кошти з них винятково на військові потреби.

Кошти з не військових ОВДП йдуть на загальне фінансування бюджету, в тому числі й на військові потреби. Тобто ОВДП можуть використовуватися на соціальні потреби, на покриття дефіциту бюджету тощо.

Андрій Руденко водночас пояснює зростальну популярність ОВДП серед українців трьома чинниками:

Перш за все, держпапери виграють в класичних банківських депозитів за рівнем дохідності. Загалом, показники співставні, але у випадку держоблігацій відсутнє будь-яке податкове навантаження. Облігації є більш ліквідними у порівнянні зі строковими вкладами, адже можуть бути продані будь-якої миті: не обов’язково чекати на завершення строку їх обігу. Простота та легкість інвестування в ОВДП – сьогодні це можна зробити у банківському застосунку, в Дії.

Й саме це робить такі інвестиції популярними серед українців. Зокрема й тому, що при таких умовах інвестиції в ОВДП стали доступними на мінімальні суми – від 1 000 гривень,

– зауважує експерт з цінних паперів.

Як купити цінні боргові папери

Військові ОВДП можна купити у декілька способів: як онлайн, так і офлайн. Якщо йдеться про купівлю онлайн, то ви можете скористатись Дією, якщо ж офлайн – звернутись у відділення банку.

Купівля військових облігацій через Дію

Облігації у застосунку відрізняються датами виплат та відсотком фактичного доходу. А називаються на честь тимчасово окупованих територій: Луганськ, Донець, Маріуполь тощо.

Купівля облігацій через Дію – один з найпопулярніших сервісів у застосунку. За весь період, відколи заявилася така можливість, було продано понад 4,2 мільйона на суму понад 4,2 мільярда гривень, повідомили дляв Дії. А у 2024 році вдалося продати понад 1,4 мільйона облігацій на суму у понад 1,4 мільярда гривень.

Військові облігації у Дії / Скриншот з Дії

Деякі облігації розпродані (Херсон, Севастополь, Мелітополь). Як повідомилиу Мінфіні – ці облігації "не повернуться".

Покрокова інструкція, як купити військові облігації у Дії

Крок 1 – оновіть Дію;

Крок 2 – авторизуйтеся зручним способом;

Крок 3 – у "Послугах" знайдіть "Військові облігації";

Крок 4 – виберіть облігацію та натисніть "Придбати";

Крок 5 – серед списку партнерів оберіть того, у якого хочете їх купити, та дайте згоду на передачу ваших даних;

Крок 6 – вкажіть кількість облігацій. Саме тут буде вказана інформація про сумарну вартість вибраних облігацій, дату повернення внеску та суму, яку у підсумку отримаєте;

Крок 7 – після цього вкажіть електронну пошту та номер телефону;

Крок 8 – потім Дія запропонує вибрати картку єПідтримка, на яку буде повернуто внесок із відсотками. Оберіть її, перевірте сформований запит у банк та надішліть;

Крок 9 – коли з банку надійде підтвердження ретельно перевірте дані та натисніть "Підписати";

Крок 10 – у наступному віконечку, що з'явиться, оберіть реквізити банківської карти для оплати. Після цього вам прийде повідомлення про зарахування облігації на ваш рахунок.

У відділені банку

Для того, щоб купити облігацію потрібно досягнути 18 років, мати закордонний паспорт або ID-картку в Дії, мати картку єПідтримка.

Перелік банків-первинних дилерів та ліцензованих брокерів, які активно допомагають інвестувати в військові ОВДП можна переглянути на сайті Мінфіну, натиснувши тут. Серед них – "Укргазбанк", ПУМБ, "Монобанк", брокери ICU, "Універ Капітал", БТС Брокер, "Дрегон Капітал" тощо.

Втім сума інвестицій у кожному банку різна: у когось від 1 000 гривень, а у когось – від 300 тисяч гривень. Також зауважимо, що банки та брокери можуть стягувати комісії за послуги.

Перед тим, як вирушити у відділення банку, варто з собою взяти: