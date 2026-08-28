Бензин вновь становится роскошью: очереди на российских АЗС вернулись даже в Москву

В России началась новая волна топливного кризиса. После короткого перерыва ситуация на рынке бензина вновь ухудшилась из-за рекордного числа украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Последствия ударов по НПЗ

Во второй половине июля ситуация с поставками топлива в России несколько стабилизировалась, поскольку украинские атаки на нефтеперерабатывающие объекты временно сократились, пишет Bloomberg.

Однако в августе удары возобновились с новой силой. По подсчетам издания, с начала месяца украинские силы совершили не менее 21 атаки на нефтеперерабатывающие объекты, что стало рекордным показателем за один месяц.

В результате топливный кризис вновь охватил Россию. Перебои уже заметны даже в Москве и Московской области, которые считаются одними из наиболее обеспеченных топливом регионов России.

Местные жители ежедневно обмениваются информацией о том, где еще можно заправиться. А очереди из 30–50 автомобилей в столице уже не считаются чем-то необычным.

В то же время ограничения на продажу топлива действуют в десятках российских регионов – от Балтийского побережья до Сибири.

Стремительный рост цен

При этом отсутствие очередей на некоторых АЗС России вовсе не свидетельствует о стабильности ситуации.

Как пишет издание, если у колонки нет автомобилей, это может свидетельствовать не только об отсутствии бензина, но и о слишком высокой цене.

Дело в том, что на независимых АЗС водителям предлагают топливо примерно по 100 рублей (1,2 доллара) за литр и дороже.

Зато на заправках больших нефтяных компаний, имеющих собственные НПЗ и прямой доступ к топливу, литр стоит менее 80 рублей.

Главной причиной такой ситуации стало резкое сокращение выпуска топлива. Производство бензина в первые три недели августа сократилось почти на 20% в годовом исчислении, а дизельного топлива – более чем на 23%.

Меры российских властей

Пока что удержать рынок дизельного топлива от полного коллапса Кремлю удалось благодаря запрету на его экспорт. В то же время экспорт бензина российские власти уже ограничили до конца января 2027 года, а сейчас рассматривают возможность продления ограничений и для дизельного топлива.

Аналитики прогнозируют, что в сентябре объемы переработки могут несколько вырасти – почти до 4,2 миллиона баррелей в сутки, однако это полностью зависит от интенсивности дальнейших атак

Тем временем чиновники в регионах России уже готовят население к длительному дефициту топлива.

Ситуация остается напряженной. Мы видим, что противник продолжает наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам,

– заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Напомним, падение производства топлива в России уже непосредственно сказалось на внутреннем рынке. Бензин и дизельное топливо с начала 2026 года подорожали более чем на 18%.