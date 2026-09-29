Украине понадобятся десятки миллиардов: МВФ прогнозирует дефицит бюджета до 2029 года

Украина может столкнуться с дефицитом финансирования примерно в 54 миллиарда долларов еще до 2029 года. В настоящее время международные партнеры Киева обсуждают новые механизмы помощи, однако пока не нашли решения для покрытия всего объема необходимых средств.

О каких суммах идет речь

Предварительный прогноз бюджетного дефицита Украины сделал Международный валютный фонд, пишет Bloomberg.

По оценкам, самым тяжелым для бюджета будет следующий год:

в 2027 году Украине может дополнительно понадобиться 30–35 миллиардов долларов ;

; в 2028 году возможный дефицит оценивают в 17 миллиардов долларов ;

; в 2029 году "дыра" в бюджете может составить еще 2 миллиарда долларов.

Таким образом, общая потребность в дополнительном финансировании в течение трех лет может достичь 49–54 миллиардов долларов.

Эти деньги необходимы Украине для поддержания экономики, выплаты зарплат бюджетникам и обеспечения макрофинансовой стабильности.

В то же время источники издания в МВФ отмечают, что эти цифры пока не являются окончательными. Они могут измениться в зависимости от развития войны, экономической ситуации и объемов помощи, которую одобрят международные партнеры.

Откуда могут взять эти средства

Чтобы избежать острого дефицита, международные партнеры Украины уже активизировали переговоры о дополнительной поддержке:

В начале этого года Евросоюз одобрил масштабный кредитный пакет на 90 миллиардов евро;

Теперь Брюссель призывает других партнеров выделить еще 30 миллиардов евро в течение этого и следующего годов.

Недавно некоторые страны ЕС также вновь вернулись к идее использования замороженных активов России для дополнительного финансирования Украины. Другие государства предложили вместо этого выпустить новые совместные долговые обязательства

Страны ЕС до сих пор обсуждают, как обеспечить Киев дополнительным финансированием, поскольку ожидается, что война продлится и в следующем году, в то время как российские и украинские силы в течение последних месяцев усилили атаки,

– отмечает издание.

В то же время Еврокомиссия и МВФ требуют от украинского правительства четкого выполнения плана реформ, поскольку это главное условие для бесперебойного поступления помощи.

Напомним, что в настоящее время дефицит украинского бюджета составляет 27 миллиардов долларов. Президент Владимир Зеленский рассказал, как государство разрабатывает срочный план, чтобы привлечь иностранную помощь и покрыть критические потребности оборонного сектора.