Пробел в обороне на 27 миллиардов долларов: хватит ли денег на зарплаты военным

Отечественный сектор безопасности столкнулся с беспрецедентным финансовым вызовом, требующим немедленных решений. Кабинет министров уже готовит масштабный пересмотр государственных расходов, чтобы не оставить армию без ресурсов.

Откуда возьмут деньги и что будет с зарплатами военных

Дополнительная потребность Украины в финансировании обороны достигла колоссальной суммы в 27 миллиардов долларов. Чтобы закрыть эту "дыру", правительство планирует найти около 7 миллиардов долларов за счет внутренних ресурсов, о чем сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По словам главы правительства, эту часть потребности будут покрывать за счет более жесткой экономии государственных финансов, оптимизации расходов и перераспределения средств в рамках действующих программ. При этом главный вопрос, который волнует тысячи семей защитников, решен однозначно.

Зарплаты военных мы выплатим точно. Денежное обеспечение военных и поддержка их семей должны быть обеспечены в полном объеме,

– подчеркнул Корецкий.

Где будут искать еще 20 миллиардов долларов

Львиная доля дефицита остается непокрытой, и эти средства Украина планирует привлечь через внешние механизмы финансирования совместно с международными партнерами. Этот ресурс крайне необходим уже сейчас для авансирования поставок оружия, которое должно поступить на фронт в первом квартале 2027 года. Речь идет прежде всего о бесперебойном обеспечении Сил обороны дронами, ракетами и тяжелой техникой.

Обратите внимание! Правительство уже поручило Министерству обороны и Минфину разработать конкретные механизмы привлечения этих средств. Параллельно власти вынуждены планировать источники финансирования оборонных расходов на 2027 год, ведь масштабные контракты требуют долгосрочных гарантий.

Какие решения принимались ранее и при чем здесь "дрон-делы"

Проблема финансового голода в оборонной сфере назревала давно. Как сообщал ранее 24 Канал, президент Владимир Зеленский отмечал, что значительную часть из этих 27 миллиардов долларов планируют привлечь через специальный формат "дрон-сделок" (drone deal). Западные союзники осознают, что Украина не может самостоятельно оплатить массовое производство беспилотников.

Если не заказать и не оплатить дроны в октябре-ноябре, то уже в январе и феврале армия столкнется с серьезным дефицитом на передовой. В то же время министр финансов Сергей Марченко предупреждал, что в целом государственный бюджет в 2027 году потребует внешнего финансирования в размере 52,6 миллиарда долларов, из которых на данный момент подтверждено лишь 20 миллиардов. Чтобы получить необходимые транши от ЕС, украинскому парламенту придется принимать непопулярные решения, в частности закон о налогообложении мелких посылок.