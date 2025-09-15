Сейчас война стоит Украине 172 миллиона долларов ежедневно. Ровно год назад один день войны стоил украинскому бюджету 140 миллионов долларов.

Что известно о цене войны в Украине?

По меньшей мере 120 миллиардов долларов – это потребности обороны в следующем году, пишет 24 Канал со ссылкой на руководительницу бюджетного комитета ВР Роксолану Пидласу.

Вчера вместе с Денис Шмыгаль на конференции Yalta European Strategy говорили о том, что нужно Украине, чтобы отражать российскую агрессию в 2026 году. Оборона стоит огромных финансовых ресурсов нашей стране. И эта цена растет,

– написала Пидласа.

Эта цифра охватывает зарплаты военнослужащих, боеприпасы, оружие, Более того, Украина продолжает финансово поддерживать раненых военных, пропавших без вести и семьи погибших.

Пидласа подчеркнула: страна тратит 31% своего ВВП на оборону. И это – самый высокий показатель в мире.

И вопреки всем ожиданиям, Украина покрывает эти расходы собственными доходами и внутренними заимствованиями,

– уточнила Роксолана Пидласа.

В частности она напомнила: Россия украла у Украины 11 лет роста. Сначала стране удалось восстановить довоенный уровень ВВП в 2021, а затем – снова в 2024, после разрушительных последствий полномасштабного вторжения.

Я говорю вам все это, чтобы донести одну простую вещь: Украина сильная и устойчивая, но ей нужна помощь.

В прошлом году Россия потратила 150 миллиардов долларов на войну с Украиной,

– сообщила руководительница бюджетного комитета ВР.

Она подчеркнула: реалистично Украина не сможет сравниться с этой цифрой. Но страна стремится обеспечить не менее 120 миллиардов долларов на оборону Украины в следующем году.

Важно! Эта сумма включает деньги государственного бюджета Украины (60 миллиардов) и военные поставки оружия и боеприпасов через платформу "Рамштайн", PURL, SAFE, Датскую модель и другие (60 миллиардов долларов).

Что известно об украинском ВВП?