Если военнослужащий считается пропавшим без вести, то его родители могут получить пенсию по потере кормильца. Однако они также должны быть нетрудоспособными.

Когда назначат пенсию из-за пропавшего без вести военного?

Назначение и выплата такой пенсии осуществляется в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи лица, которому предоставлен статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в частности его матери, которая получает пенсию (достигла пенсионного возраста или является лицом с инвалидностью),

– объяснили в Пенсионном фонде.

Нетрудоспособными членами семьи в частности считаются:

муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста, предусмотренного статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";

дети (в частности дети, которые родились в течение 10 месяцев со дня смерти кормильца) умершего кормильца, которые не достигли 8 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 8 лет;

дети, которые учатся на дневной форме обучения в общеобразовательных учебных заведениях системы общего среднего образования, а также профессионально-технических, высших учебных заведениях (в том числе в период между завершением обучения в одном из учебных заведений и поступлением в другое учебное заведение или в период между завершением обучения по одному образовательно-квалификационному уровню и продолжением обучения по другому при условии, что такой период не превышает четырех месяцев), – до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет, и дети-сироты – до достижения ими 23 лет независимо от того, учатся они или нет.

Как отметили в заметке, право на пенсию возникает у нетрудоспособных членов семьи пропавшего лица через один месяц после того, как сведения об исчезновении внесены в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

В частности пенсия назначается на весь период, когда лицо является пропавшим без вести при особых обстоятельствах. То есть сохраняет соответствующий правовой статус.

Важно! Выплата пенсии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем внесения в указанный реестр отметки об установлении местонахождения лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.