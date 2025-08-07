Выплаты из-за пропавшего без вести родственника: когда можно получить пенсию
- Нетрудоспособные родители военнослужащего, который считается пропавшим без вести, могут получить пэнсию по потере кормильца.
- Пенсия назначается через месяц после внесения сведений об исчезновении в реестр и выплачивается на весь период, пока лицо является пропавшим без вести.
Если военнослужащий считается пропавшим без вести, то его родители могут получить пенсию по потере кормильца. Однако они также должны быть нетрудоспособными.
Когда назначат пенсию из-за пропавшего без вести военного?
Назначение и выплата такой пенсии осуществляется в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи лица, которому предоставлен статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в частности его матери, которая получает пенсию (достигла пенсионного возраста или является лицом с инвалидностью),
– объяснили в Пенсионном фонде.
Нетрудоспособными членами семьи в частности считаются:
- муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста, предусмотренного статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";
- дети (в частности дети, которые родились в течение 10 месяцев со дня смерти кормильца) умершего кормильца, которые не достигли 8 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 8 лет;
- дети, которые учатся на дневной форме обучения в общеобразовательных учебных заведениях системы общего среднего образования, а также профессионально-технических, высших учебных заведениях (в том числе в период между завершением обучения в одном из учебных заведений и поступлением в другое учебное заведение или в период между завершением обучения по одному образовательно-квалификационному уровню и продолжением обучения по другому при условии, что такой период не превышает четырех месяцев), – до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет, и дети-сироты – до достижения ими 23 лет независимо от того, учатся они или нет.
Как отметили в заметке, право на пенсию возникает у нетрудоспособных членов семьи пропавшего лица через один месяц после того, как сведения об исчезновении внесены в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
В частности пенсия назначается на весь период, когда лицо является пропавшим без вести при особых обстоятельствах. То есть сохраняет соответствующий правовой статус.
Важно! Выплата пенсии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем внесения в указанный реестр отметки об установлении местонахождения лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.