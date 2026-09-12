10 пенсий одному человеку: кому государство назначило солидную выплату

Выход на заслуженный отдых может сопровождаться приятным финансовым сюрпризом от государства. Однако рассчитывать на такой щедрый бонус смогут далеко не все граждане.

Кому назначат выплату в размере 10 пенсий?

Сразу после оформления выхода на заслуженный отдых отдельные категории украинцев имеют право на единовременную выплату, равную десяти месячным пенсиям. Как поясняют в Пенсионном фонде Украины, этот финансовый "парашют" предусмотрен для работников государственных и коммунальных учреждений.

Прежде всего это касается учителей, медиков, работников социальной защиты, а также артистов, спортсменов и членов национальных сборных. Главное условие выплаты – она рассчитывается на основе того количества пенсии, которое назначено вам в первый день выхода на пенсию.

Каковы строгие требования к стажу и должности?

Чтобы деньги поступили на ваш счет, недостаточно просто работать в бюджетной сфере. К специальному стажу зачисляются только те должности, которые Кабмин официально включил в перечень профессий с правом на пенсию за выслугу лет.

Для успешного оформления пособия мужчинам необходимо накопить не менее 35 лет страхового стажа, а женщинам – от 30 лет. Важный нюанс: выплата назначается только тем, кто до этого момента не получал никакого другого вида пенсии.

Важно! Если после назначения выплаты вы снова устроитесь на работу по своей специальности, начисление пенсии за выслугу лет временно приостановят.

Как подтвердить свое право на выплату?

Пенсионный фонд тщательно проверяет каждого кандидата на получение средств. Инспекторы анализируют записи в вашей трудовой книжке и сверяют их с данными Реестра застрахованных лиц.

Если в течение жизни вы меняли должности, но все они дают право на выплату за выслугу лет, эти периоды суммируются. Сама выплата производится только один раз, финансируется из госбюджета и, что самое приятное, не подлежит налогообложению.

Что еще есть доплаты и бонусы для пенсионеров?

Украинская пенсионная система предусматривает и другие механизмы поддержки. Например, если вам не хватает стажа, государство позволяет его докупить. Минимальный платеж за один месяц в 2026 году составляет 1 902,34 гривны.

Кроме того, военные пенсионеры и лица с инвалидностью могут претендовать на ежемесячную надбавку в размере 50% от прожиточного минимума, который в настоящее время составляет 1 297 гривен. А для тех, кто стремится получать пенсию свыше 10 000 гривен, ключевым фактором остается высокая официальная зарплата.