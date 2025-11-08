Об этом знают не все: кто может получить деньги на питание
- Государство предоставляет помощь на питание для пострадавших от Чернобыльской катастрофы в 2025 году.
- Для получения выплаты нужно подать заявку в Пенсионный фонд со всеми документами, и выплаты назначают в течение 10 дней.
Некоторые украинцы уже могут получить дополнительную помощь на питание, хотя могут об этом даже не догадываться. Кто имеет право на такие выплаты и как их будут назначать, читайте дальше.
Кому государство компенсирует питание?
Государство поддерживает тех, кто пострадал от Чернобыльской катастрофы. В 2025 году такие лица могут получить помощь на питание, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
В частности, право на компенсацию стоимости продуктов питания имеют:
- участники ликвидации аварий на ЧАЭС и других ядерных объектах 1-й или 2-й категории;
- пострадавшие от Чернобыльской катастрофы 1-й или 2-й категории;
- лица, которые подверглись радиационному облучению 1-й или 2-й категории.
Как получить выплату на питание чернобыльцу?
Как напомнили в "Дії", для получения помощи нужно подать заявку в Пенсионный фонд, ЦНАП, местного совета или онлайн или через сайт ПФУ со всеми документами.
Важно! Выплаты назначают в течение 10 дней после подачи полного пакета документов.
Стоит также заметить, что отказ в выплате возможна, если нет документов, изменилось место регистрации без уведомления или утрачен статус, что дает право на помощь.
Какие еще выплаты есть для пенсионеров в Украине?
По новой программе украинцы, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, будут получать дополнительные средства на оплату электроэнергии.
Каждый член семьи будет иметь право на 100 киловатт дополнительной электроэнергии. Воспользоваться программой могут только те, кто получает субсидии.
Расчет выплат производится по норме потребления, но не более 300 киловатт на семью. Это примерно 432 гривны на одного члена семьи.