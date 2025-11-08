Об этом знают не все: кто может получить деньги на питание

Некоторые украинцы уже могут получить дополнительную помощь на питание, хотя могут об этом даже не догадываться. Кто имеет право на такие выплаты и как их будут назначать, читайте дальше.

Кому государство компенсирует питание?

Государство поддерживает тех, кто пострадал от Чернобыльской катастрофы. В 2025 году такие лица могут получить помощь на питание, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

В частности, право на компенсацию стоимости продуктов питания имеют:

участники ликвидации аварий на ЧАЭС и других ядерных объектах 1-й или 2-й категории;

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы 1-й или 2-й категории;

лица, которые подверглись радиационному облучению 1-й или 2-й категории.

Как получить выплату на питание чернобыльцу?

Как напомнили в "Дії", для получения помощи нужно подать заявку в Пенсионный фонд, ЦНАП, местного совета или онлайн или через сайт ПФУ со всеми документами.

Важно! Выплаты назначают в течение 10 дней после подачи полного пакета документов.

Стоит также заметить, что отказ в выплате возможна, если нет документов, изменилось место регистрации без уведомления или утрачен статус, что дает право на помощь.

