Про це знають не усі: хто може отримати гроші на харчування

Деякі українці вже можуть отримати додаткову допомогу на харчування, хоча можуть про це навіть не здогадуватися. Хто має право на такі виплати та як їх призначатимуть, читайте далі.

Кому держава компенсує харчування?

Держава підтримує тих, хто постраждав від Чорнобильської катастрофи. У 2025 році такі особи можуть отримати допомогу на харчування, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

Зокрема, право на компенсацію вартості продуктів харчування мають:

учасники ліквідації аварій на ЧАЕС та інших ядерних об’єктах 1-ї або 2-ї категорії;

постраждалі від Чорнобильської катастрофи 1-ї або 2-ї категорії;

особи, які зазнали радіаційного опромінення 1-ї або 2-ї категорії.

Як отримати виплату на харчування чорнобильцю?

Як нагадали у "Дії", для отримання допомоги потрібно подати заявку до Пенсійного фонду, ЦНАП, місцевої ради або онлайн або через чи сайт ПФУ з усіма документами.

Важливо! Виплати призначають протягом 10 днів після подання повного пакета документів.

Варто також зауважити, що відмова у виплаті можлива, якщо немає документів, змінилося місце реєстрації без повідомлення або втрачено статус, що дає право на допомогу.

