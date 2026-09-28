Деньги на выживание: Швеция призывает ЕС предоставить Украине кредиты на 2027 год уже сейчас

Европа готовится к беспрецедентным финансовым мерам для поддержки нашего государства в ближайшие месяцы. На повестке дня появились креативные решения, которые могут существенно изменить график поступления миллиардных средств.

Почему Европа должна изменить правила финансирования уже сейчас?

Накануне чрезвычайно сложной зимы Швеция призывает страны ЕС резко увеличить двустороннюю поддержку Украины и досрочно выделить кредитные средства, запланированные аж на 2027 год. С такой инициативой выступил министр обороны Швеции Пол Йонсон перед заседанием Рады ЕС, что сообщает "Укринформ".

По словам чиновника, Европа должна быть открыта для любых креативных решений, чтобы предоставить Киеву максимум ресурсов в самый критический момент.

Мы открыты для любых креативных решений,

– подчеркнул Йонсон.

Он добавил, что общеевропейский кредит не должен заменять прямую двустороннюю помощь от отдельных государств.

В настоящее время львиную долю помощи обеспечивают страны Северной Европы, Германия и Нидерланды. Стокгольм настаивает на справедливом распределении нагрузки, ведь инвестиции в Украину – это прямые вложения в безопасность всей Европы.

Обратите внимание! Готовится отдельный удар по экономике врага. Министр призвал ввести новые жесткие санкции, визовые ограничения и начать реальную охоту на теневой флот РФ, который помогает Кремлю финансировать войну.

Что решения по противодействию агрессору принимались ранее

Стоит напомнить, что Швеция уже давно реализует собственную национальную стратегию в отношении России. Она предусматривает системные ограничительные меры против государства-агрессора и проактивный подход к блокированию российского теневого флота. Гибридные атаки Москвы, уверяют в Стокгольме, лишь укрепляют решимость ЕС поддерживать Украину до победы.

Ранее мы писали, что судьба миллиардов России вновь оказалась в центре жарких европейских дискуссий, об этом говорила глава внешнеполитического ведомства Швеции Мария Мальмер Стенергард. Пока одни страны требуют нанести решительный финансовый удар по врагу, другие откровенно тормозят этот процесс из-за собственных страхов.