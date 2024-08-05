2 миллиона евро для украинцев: кто может получить выплаты от Финляндии

Финляндия выделила 2 миллиона евро на помощь украинцам. Ее можно будет получить согласно проекту Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, действующему с августа прошлого года.

Кто может получить помощь

Помощь могут получить пенсионеры с низкими выплатами, которые проживают в районах активных или возможных боевых действий. Средства будут начислять как надбавку к пенсиям.

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Благодаря этому проекту финансовую помощь смогли получить 360 тысяч пенсионеров. Он продлится до конца 2024 года.

С начала полномасштабной войны Финляндия выделила 11 миллионов евро на поддержку гуманитарных инициатив Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Украине. Из этой суммы 8 миллионов евро выделено на доставку продовольственной помощи украинцам в прифронтовых районах и оказание финансовой помощи наиболее уязвимым слоям населения. Кроме того, 1 миллион евро был выделен на разминирование сельскохозяйственных угодий в Харьковской области.