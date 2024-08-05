Хто може отримати допомогу

Допомогу можуть отримати пенсіонери з низькими виплатами, які проживають у районах активних або можливих бойових дій. Кошти будуть нараховувати, як надбавку до пенсій.

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Нагадаємо! Завдяки цьому проєкту, фінансову допомогу змогли отримати 360 тисяч пенсіонерів. Він триватиме до кінця 2024 року.

З початку повномасштабної війни Фінляндія виділила 11 мільйонів євро на підтримку гуманітарних ініціатив Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) в Україні. З цієї суми 8 мільйонів євро виділено на доставку продовольчої допомоги українцям у прифронтових районах та надання фінансової допомоги найбільш вразливим верствам населення. Крім того, 1 мільйон євро було виділено на розмінування сільськогосподарських угідь у Харківській області.