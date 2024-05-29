Ситуация стабильная, но непредсказуемая: что будет с депозитами в июне

Ситуация на рынке гривневых депозитов в июне будет стабильной. Максимальные ставки по вкладам останутся на уровне 15% годовых.

Что будет с депозитами в июне

Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Канала отметил, что средние ставки по вкладам на срок от 3 до 6 месяцев будут достигать 12,5% годовых.

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В то же время доходность депозитов на более длительный срок, от 9 до 12 месяцев, составит 12% годовых.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Похоже на то, что в июне регулятор не будет менять ставку по 3-месячным депозитным сертификатам, от которой собственно будут зависеть ставки по гривневым вкладам (ставка останется на уровне 16,5%). Относительно популярности гривневых вкладов, то вряд ли она будет "пиковой": ожидается, что прирост новых вкладов сохранится, однако он будет незначительным – на уровне 1-1,5%.

Относительно популярности гривневых вкладов, он прогнозирует, что прирост новых вкладов будет небольшим – на уровне 1-1,5% в месяц.

Что будет влиять на депозитные ставки

Среди ключевых факторов, которые могут повлиять на популярность и доходность гривневых депозитов, можно выделить следующие:

Инфляция. С начала года инфляция в Украине составила 1,4%, а в годовом измерении - 3,2%. На фоне постепенного снижения ставок чистый доход по гривневым вкладам остается высоким - на уровне 6-7%. Однако, согласно прогнозам чиновников, инфляция может вырасти из-за возможного повышения тарифов на электроэнергию и топливо, что станет одной из причин ускорения инфляции. Ожидается, что по итогам года инфляция составит до 8,6%.

Энергосистема Украины. Косвенное влияние на экономику из-за потенциальных перебоев с энергоснабжением может способствовать инфляционным процессам.

Валютный рынок. С начала года гривна потеряла около 4% своей стоимости относительно доллара, и, хотя девальвация за май не превысит 1,2%, прогнозы на конец года указывают на возможную девальвацию до 7%.

Военные факторы. Ситуация в прифронтовых регионах, таких как Харьков, Сумы, Чернигов, Запорожье, Херсон, может влиять на готовность граждан открывать депозиты, несмотря на возможность это делать онлайн.

Внутриполитические факторы. Психологические аспекты, такие как настроения общества по мобилизации и способность сопротивляться враждебным информационным кампаниям, могут повлиять на финансовые решения населения.

В общем, ситуация в июне кажется непредсказуемой, что затрудняет работу аналитиков в создании точных прогнозов.

Эксперт говорит, что с одной стороны, гривневые депозиты продолжают быть одним из немногих надежных способов сохранения и роста капитала. С другой стороны, внешние факторы могут как стимулировать граждан к более активному финансовому поведению, так и сдерживать их инвестиционные решения.