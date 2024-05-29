Ситуація стабільна, але непередбачувана: що буде з депозитами у червні

Ситуація на ринку гривневих депозитів у червні буде стабільною. Максимальні ставки по вкладах залишаться на рівні 15% річних.

Що буде з депозитами у червні

Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу зазначив, що середні ставки за вкладами на термін від 3 до 6 місяців будуть досягати 12,5% річних.

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Водночас дохідність депозитів на триваліший термін, від 9 до 12 місяців, становитиме 12% річних.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Схоже на те, що в червні регулятор не змінюватиме ставку за 3-місячними депозитними сертифікатами, від якої власне залежатимуть ставки за гривневими вкладами (ставка залишиться на рівні 16,5%). Щодо популярності гривневих вкладів, то навряд чи вона буде "піковою": очікується, що приріст нових вкладів збережеться, однак він буде незначним – на рівні 1-1,5%.

Відносно популярності гривневих вкладів, він прогнозує, що приріст нових вкладів буде невеликим – на рівні 1-1,5% на місяць.

Що впливатиме на депозитні ставки

Серед ключових чинників, що можуть вплинути на популярність та прибутковість гривневих депозитів, можна виділити наступні:

Інфляція. З початку року інфляція в Україні склала 1,4%, а в річному вимірі — 3,2%. На фоні поступового зниження ставок чистий дохід за гривневими вкладами залишається високим — на рівні 6-7%. Проте, згідно з прогнозами урядовців, інфляція може зрости через можливе підвищення тарифів на електроенергію та пальне, що стане однією з причин прискорення інфляції. Очікується, що за підсумками року інфляція складе до 8,6%.

Енергосистема України. Непрямий вплив на економіку через потенційні перебої з енергопостачанням може сприяти інфляційним процесам.

Валютний ринок. З початку року гривня втратила близько 4% своєї вартості відносно долара, і, хоча девальвація за травень не перевищить 1,2%, прогнози на кінець року вказують на можливу девальвацію до 7%.

Воєнні чинники. Ситуація у прифронтових регіонах, таких як Харків, Суми, Чернігів, Запоріжжя, Херсон, може впливати на готовність громадян відкривати депозити, попри можливість це робити онлайн.

Внутрішньополітичні чинники. Психологічні аспекти, такі як настрої суспільства щодо мобілізації та здатність чинити опір ворожим інформаційним кампаніям, можуть вплинути на фінансові рішення населення.

Загалом, ситуація у червні видається непередбачуваною, що ускладнює роботу аналітиків у створенні точних прогнозів.

Експерт каже, що з одного боку, гривневі депозити продовжують бути одним із небагатьох надійних способів збереження та зростання капіталу. З іншого боку, зовнішні чинники можуть як стимулювати громадян до активнішої фінансової поведінки, так і стримувати їхні інвестиційні рішення.