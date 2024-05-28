Офіційний курс 28 травня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,30 гривні за долар. Вартість долара зросла на 19 копійок проти 27 травня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,45 гривні, що на 4 копійки менше, ніж було вчора.
Який буде офіційний курс долара та євро 29 травня:
- долар – 40,39 гривні,
- євро – 43,97 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 28 травня курс долара такий:
- У банках купівля становить 40,10 гривні, а продаж – 40,62 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 40,18 гривні, а продаж – 40,84 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 40,60 гривні, а продаж – 40,72 гривні.
Чи буде курс по 41 гривні у червні
Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу зазначив, що у червні поточні валютні зміни можуть бути різноспрямованими. Втім їхня амплітуда навряд чи істотно зміниться.
Валютні коридори на міжбанку та готівковому ринку будуть майже тотожними: міжбанк – 40 – 41 гривень за долар та 43 – 45 гривень за євро, готівковий ринок – 40 – 41 гривень за долар та 43 – 46 гривень за євро.
Попри те, що якщо підсумкове значення місяця все-таки перевершить закладений в бюджет середньорічний курс у 40,7 гривні, паніки чи ажіотажу це не повинно викликати.