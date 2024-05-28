Официальный курс 28 мая
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,30 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 19 копеек против 27 мая.
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Относительно евро, то на сегодня его цена составляла 43,45 гривны, что на 4 копейки меньше, чем было вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 29 мая:
- доллар – 40,39 гривны,
- евро – 43,97 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 28 мая курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 40,10 гривны, а продажа – 40,62 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 40,18 гривны, а продажа – 40,84 гривны.
- На черном рынке: покупка – 40,60 гривны, а продажа – 40,72 гривны.
Будет ли курс по 41 гривне в июне
Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала отметил, что в июне текущие валютные изменения могут быть разнонаправленными. Впрочем, их амплитуда вряд ли существенно изменится.
Валютные коридоры на межбанке и наличном рынке будут почти тождественными: межбанк – 40 – 41 гривен за доллар и 43 – 45 гривен за евро, наличный рынок – 40 – 41 гривен за доллар и 43 – 46 гривен за евро.
Несмотря на то, что если итоговое значение месяца все-таки превзойдет заложенный в бюджет среднегодовой курс в 40,7 гривны, паники или ажиотажа это не должно вызвать.