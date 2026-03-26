Не спешите покупать доллары: выгодно ли открывать гривневый депозит в апреле
- В начале апреля депозитный рынок будет стабильным, но с тенденцией к постепенному снижению доходности.
- Средние ставки могут снизиться до 12,5 – 14% годовых, а максимальные вряд ли превысят 15% годовых.
На следующей неделе курс доллара снова окажется в центре внимания. Эмоции традиционно усиливают любые колебания, поэтому украинцы задумываются – стоит ли переводить сбережения в валюту.
Какой будет ситуация в начале апреля?
Однако в сегменте гривневых депозитов ситуация выглядит значительно спокойнее, чем может показаться сначала. Детали эксклюзивно для 24 Канала объяснил директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев.
Именно в период "курсовой нервозности" депозиты будут оставаться одним из самых понятных способов сохранения средств. Поэтому в ближайшие дни массового оттока ожидать не стоит.
На пересечении марта и апреле депозитный рынок, вероятно, не претерпит резких изменений. Ставки будут оставаться относительно стабильными, хотя формируется тенденция к постепенному снижению доходности.
По словам эксперта, банки все внимательнее реагируют сразу на несколько факторов, и именно их сочетание будет определять ближайшую тактику финучреждений. Но о радикальном пересмотре условий речь не идет, это скорее плавная корректировка в соответствии с:
- инфляции и решением Нацбанка относительно учетной ставки;
- ситуации на валютном рынке;
- поведения самих вкладчиков.
Скорее всего, снижение будет последовательным и умеренным. В то же время привлекательными будут оставаться вклады на 6 – 9 месяцев и на 1 год. Именно эти сроки будут давать лучшую доходность среди стандартных депозитных продуктов.
Банкир озвучил прогноз: в ближайшее время в зависимости от срока вклада средние ставки могут снизиться до 12,5 – 14% годовых, а максимальные ставки вряд ли превысят 15% годовых.
Как депозит покрывает девальвацию?
Гривневые депозиты вряд ли потеряют актуальность, ведь позволяют украинцам не только хранить средства, но и получать прогнозируемый доход без необходимости ежедневно следить за рынком.
Эксперт не советует считать курсовые колебания аргументом против вкладов в нацвалюте. Даже если доллар вырастет до 44,4 – 45,5 гривны, речь пойдет лишь об умеренном ослаблении гривны, которое во многих случаях доходность депозита может перекрыть.
Пример: если положить 100 тысяч гривен на полгода под 14% годовых, начисленный доход составит 7 тысяч гривен. После уплаты 23% налогов чистая прибыль составит 5 390 гривен. Поэтому в конце срока вкладчик получит 105 390 гривен.
К слову, предел, после которого депозит уже не будет перекрывать девальвацию – это курс доллара около 46,5 гривны.
Для большинства вкладчиков важнее не короткие курсовые всплески, а ответ на простой вопрос: позволяет ли депозит сохранить покупательную способность денег и дать понятный доход,
– резюмировал банкир.
Какая экономическая ситуация в Украине?
Напомним, ранее в эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что на ближайшем заседании регулятор прибегнет к консервативному шагу. И так произошло 19 марта – Нацбанк оставил учетную ставку на уровне 15%, хотя накануне в январе начал цикл смягчения монетарной политики.
В свою очередь экономист Олег Пендзин рассказал, что в марте гривна ослабляется, и больше всего на нее давит отсутствие макроэкономического финансирования. Этот вопрос решил бы кредит от ЕС, однако Венгрия до сих пор блокирует предоставление средств.