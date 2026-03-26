Не спешите покупать доллары: выгодно ли открывать гривневый депозит в апреле

На следующей неделе курс доллара снова окажется в центре внимания. Эмоции традиционно усиливают любые колебания, поэтому украинцы задумываются – стоит ли переводить сбережения в валюту.

Какой будет ситуация в начале апреля?

Однако в сегменте гривневых депозитов ситуация выглядит значительно спокойнее, чем может показаться сначала. Детали эксклюзивно для 24 Канала объяснил директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев.

Именно в период "курсовой нервозности" депозиты будут оставаться одним из самых понятных способов сохранения средств. Поэтому в ближайшие дни массового оттока ожидать не стоит.

На пересечении марта и апреле депозитный рынок, вероятно, не претерпит резких изменений. Ставки будут оставаться относительно стабильными, хотя формируется тенденция к постепенному снижению доходности.

По словам эксперта, банки все внимательнее реагируют сразу на несколько факторов, и именно их сочетание будет определять ближайшую тактику финучреждений. Но о радикальном пересмотре условий речь не идет, это скорее плавная корректировка в соответствии с:

инфляции и решением Нацбанка относительно учетной ставки;

ситуации на валютном рынке;

поведения самих вкладчиков.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Скорее всего, снижение будет последовательным и умеренным. В то же время привлекательными будут оставаться вклады на 6 – 9 месяцев и на 1 год. Именно эти сроки будут давать лучшую доходность среди стандартных депозитных продуктов.

Банкир озвучил прогноз: в ближайшее время в зависимости от срока вклада средние ставки могут снизиться до 12,5 – 14% годовых, а максимальные ставки вряд ли превысят 15% годовых.

Как депозит покрывает девальвацию?

Гривневые депозиты вряд ли потеряют актуальность, ведь позволяют украинцам не только хранить средства, но и получать прогнозируемый доход без необходимости ежедневно следить за рынком.

Эксперт не советует считать курсовые колебания аргументом против вкладов в нацвалюте. Даже если доллар вырастет до 44,4 – 45,5 гривны, речь пойдет лишь об умеренном ослаблении гривны, которое во многих случаях доходность депозита может перекрыть.

Пример: если положить 100 тысяч гривен на полгода под 14% годовых, начисленный доход составит 7 тысяч гривен. После уплаты 23% налогов чистая прибыль составит 5 390 гривен. Поэтому в конце срока вкладчик получит 105 390 гривен.

К слову, предел, после которого депозит уже не будет перекрывать девальвацию – это курс доллара около 46,5 гривны.

Для большинства вкладчиков важнее не короткие курсовые всплески, а ответ на простой вопрос: позволяет ли депозит сохранить покупательную способность денег и дать понятный доход,

– резюмировал банкир.

