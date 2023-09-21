Гривневые депозиты: почему вам стоит забыть о сбережениях в долларах

В последнюю неделю сентября чего-нибудь существенного в сегменте гривневых депозитов ожидать не стоит. Среди валютных депозитов общие изменения также будут малозаметными:

В какой валюте держать сбережения

Несмотря на то, что снижение учетной ставки на 2 процентных пункта до 20% фактически "провоцирует" коммерческие банки к достаточно активному и быстрому снижению ставок, банкир Дмитрий Замотаев считает, что потенциальные клиенты уже были подготовлены к таким изменениям, сообщает 24 Канал.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Снижение ставок началось отнюдь не "вчера". Собственно, июльское снижение учетной ставки с 25% до 22% запустило процесс к изменению тренда: после длительного роста процентов по гривневым вкладам они начали медленно снижаться.

Понимаем, что размер учетной ставки – это фактический индикатор экономических процессов в стране, поэтому ее понижение лишь подкрепляет общую положительную экономическую динамику. Макропрогноз НБУ достаточно оптимистичен: к концу года ВВП страны может вырасти до 3%, а замедление инфляции составляет 8,6%, то есть в среднем менее 0,7% в месяц.

Замотаев выделяет следующие показатели депозитов по состоянию на конец сентября:

за последние 2–3 месяца на рынке наблюдается постепенное снижение ставок по гривневым вкладам в среднем на 3–5%, при этом рост ставок по валютным депозитам составил 1,5–1,8% годовых;

средние ставки по вкладам в нацвалюте сроком от 3 до 6 месяцев будут тяготить к 15% годовым, от 9 до 12 месяцев будут снижаться до уровня 14–15% годовых;

прибыль гривневых депозитов с учетом инфляционных рисков составляет от 4% до 5%;

Достоверно будет расти популярность гривневых вкладов от 3 до 6 месяцев, их количество будет достигать 60–65% от общего количества новых депозитов. Это объясняется небольшим сроком и гарантированной "чистой" прибылью.

Валютные ставки на конец сентября:

средние ставки по долларовым депозитам составляют 2,3–2,5%, вложения в евро будут достигать 2% годовых;

максимальные ставки по долларовым вкладам – до 3–3,3% годовых, если речь идет о евро – 2,5% годовых.

Похоже, что большинство банков, рассчитывающих активно развивать валютные депозиты, уже пересмотрели доходность своих депозитных программ. Конечно, рынку депозитов может быть присущ определенный период инерции, когда некоторые игроки рынка еще могут предложить более привлекательные условия для новых клиентов,

– подчеркивает Замотаев.

Общая ситуация в сегменте банковских депозитов останется почти без изменений: проценты по гривневым вкладам будут в дальнейшем снижаться, банки снова сконцентрируются на развитии программ со сроком размещения от 3 до 6 месяцев, а ставки по валютным вкладам будут медленно расти.