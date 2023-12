Не только на нефтяной, но еще и на газовой "игле": Европа не отказалась от российского газа

Несмотря на санкции на нефтепродукты из России, газ страны-агрессора продолжает оставаться без ограничений. Дошло даже до того, что некоторые европейские страны помогают россиянам продавать его. Как известно, полученные средства за энергоносители агрессор использует для ведения войны в Украине.

С российским газом до сих пор не покончено

Недавно в Институте энергетики и финансового анализа опубликовали данные, свидетельствующие о том, что порты Евросоюза помогают продавать более 20% сжиженного газа, импортируемого из России. Впрочем, это и не удивительно, ведь российский газ не попал под санкции Европы в отличие от угля и нефти. А хуже всего в этой истории то, что такие действия увеличивают доходы Кремля.

Читайте также Богатый прогнозами декабрь: что будет с ценами на продукты, курсом и горючим

Как рассказал 24 Каналу экономист Олег Гетман, даже следующий пакет санкций, если говорить об энергоносителях, все же сосредоточен на нефти, ведь именно она – это ключевой источник доходов агрессора.

Олег Гетман Специалист Экономической экспертной платформы Нефть дает 25% наполнения федерального бюджета. В то же время относительно газа, то только американцами введены вторичные санкции, а Европа пока достаточно лояльно смотрит на российский СПГ.

, что в Еврокомиссия сообщила о том, что страны-члены должны избавиться от российского ископаемого топлива до 2027 года.

Кроме того, как заявила ведущий энергетический аналитик IEEFA Ана-Мария Джаллер-Макаревич, несмотря на то, что объемы сжиженного газа в Европу сократились после начала полномасштабного вторжения России в Украину, они до сих пор остаются значительными.

Это происходит следующим образом:

Из-за того, что перевалка российского СПГ запрещена в Великобритании и Нидерландах, российский газ перекачивают через другие страны.

Это происходит между танкерами в Бельгии, Испании и Франции. Впоследствии газ экспортируют в другие порты.

Перевалка происходит между российскими танкерами ледового класса, которые курсируют между Ямалом и Северо-Западной Европой и обычными СПГ-танкерами.

Среди терминалов, которые получили больше всего российского СПГ в 2023 году – Зебрюгге (Бельгия), Монтуар-де-Бретань (Франция) и Бильбао (Испания).

Откажется ли Европа от этой "иглы"

По словам Гетмана, Европа нуждается в российском сжиженном газе, поэтому не заинтересована в том, чтобы появился дефицит газа, а цена на него безумно выросла.

Я не думаю, что в ближайшем пакете санкций будет что-то о СПГ. Он будет сосредоточен на нефти, и это правильно. Потому, что в первую очередь надо минимизировать больше всего источники доходов, а потом двигаться уже к значительно меньшим,

– объясняет эксперт.

На первом месте посреди доходов от энергоносителей в бюджет России нефть. На втором – природный газ, который двигался по трубопроводам. Следующим пунктом были нефтепродукты. И только 4–5 место – сжиженный газ.

Россия раньше получала в день около миллиарда долларов от продаж своих энергоресурсов, сейчас получает 500 – 600 миллионов в день.

Это не налоги, это просто общий оборот. Из них примерно треть составляет нефть, еще меньше нефтепродукты и только около 7 – 8% – это сжиженный газ,

– добавляет Гетман.

Какие есть альтернативы

Что касается альтернатив российскому газу, то, по словам Олега Гетмана, их множество. И они далеко не все заключаются в выкупном топливе. В первую очередь, на чем сосредоточилась Европа и Британия, – это возобновлении источников энергии.

Максимальными темпами строятся ветровые станции, продлевается срок действий атомных станций, применяют меры по энергосбережению и установке тепловых насосов. То есть в первую очередь, это сохранение энергии. А дальше они безусловно диверсифицируют свои поставки сжиженного газа, которых, к счастью, в мире хватает. Среди стран – США, Катар и другие,

– говорит он.

Однако есть проблема в том, что на это все нужно определенное время. Речь идет о заключении договоров, налаживании новой логистики и тому подобное. Это растянется во времени, возможно даже на год или два.

Как заключает эксперт, Европа безусловно откажется от всех энергоносителей. Но будут и определенные исключения – определенные страны, которые, несмотря на войну в Украине, имеют хорошие отношения с агрессором.

Сколько зарабатывает Россия

Согласно данным Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия заработала 551 миллиард евро – за экспорт нефти, угля и природного газа.

Самое интересное, что с 24 февраля 2022 года по 13 ноября 2023 года крупнейшим покупателем был Евросоюз. Следовательно, страны Европы уплаты России совокупно 182 миллиарда евро, из них почти 76 миллиардов по состоянию на 30 ноября – за природный газ.

Основными покупателями российских энергоресурсов в Европе являются Германия (28 миллиардов евро в целом), Нидерланды (18 миллиардов) и Италия (17 миллиардов).