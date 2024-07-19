Эта валюта является самой популярной: какая наличность обеспечит наибольшую выгоду

На сегодня американская экономика показывает лучшие результаты по сравнению с европейской. Поэтому это делает доллар более привлекательным вариантом для инвестиций. Кроме того, стоит американская валюта дешевле, чем европейская.

Какую валюту выгоднее покупать

Еще раньше эксперт Даниил Монин для 24 Канала рассказал, что на сегодня выгоднее покупать именно американскую валюту, ведь европейская валюта будет ослабевать относительно доллара.

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На сегодня американская экономика имеет "лучший вид", чем европейская,

– добавляет Монин.

Эксперт объясняет, что Федеральная резервная система планирует только одно снижение уровня учетной ставки, а Европейский центробанк – аж несколько. А именно от уровня учетной ставки зависят проценты, под которые коммерческие банки предоставляют займы бизнесу и гражданам.

В то же время стоит помнить, что с целью большего накопления все же лучше диверсифицировать свои сбережения не в одной валюте, а в нескольких.

Сколько стоит доллар и евро сейчас

По состоянию на утро 19 июля купить американскую валюту дороже всего обойдется в обменниках. В то же время дешевле всего – в банках.