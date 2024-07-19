Ця валюта є найпопулярнішою: яка готівка забезпечить найбільшу вигоду

На сьогодні американська економіка показує кращі результати порівняно з європейською. Відтак це робить долар більш привабливим варіантом для інвестицій. Крім того, коштує американська валюта дешевше, аніж європейська.

Яку валюту вигідніше купляти

Ще раніше експерт Данило Монін для 24 Каналу розповів, що на сьогодні вигідніше купляти саме американську валюту, адже європейська валюта слабшатиме відносно долара.

До теми Долара по 40 можна не чекати: що буде з курсом до кінця року

Сьогодні американська економіка має "кращий вигляд", аніж європейська,

– додає Монін.

Експерт пояснює, що Федеральна резервна система планує лише одне зниження рівня облікової ставки, а Європейський центробанк – аж декілька. А саме від рівня облікової ставки залежать відсотки, під які комерційні банки надають позики бізнесу та громадянам.

Водночас варто пам'ятати, що з метою більшого накопичення все ж краще диверсифікувати свої заощадження не в одній валюту, а у декількох.

Скільки коштує долар та євро зараз

Станом на ранок 19 липня купити американську валюту найдорожче обійдеться в обмінниках. Водночас найдешевше – в банках.