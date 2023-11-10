Официальный курс почти не изменился: на каком уровне стоимость доллара

За сегодня, 10 ноября, курс доллара от НБУ не претерпел почти изменений. Стоимость валюты всего упала на одну копейку. Евро тоже остается на почти том же уровне, что и вчера.

Каков официальный курс 10 ноября

За данным Нацбанка, официальный курс 10 ноября составил 36,03 гривны за доллар. За прошедшие сутки курс был выше всего на одну копейку.

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Что касается евро, то официальный курс составляет 38,52 гривны. Стоимость выросла на 7 копеек по сравнению с прошлым днем.

Каким будет официальный курс доллара и евро 13 ноября:

Доллар – 36,07 гривны,

Евро – 38,54 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 10 ноября доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

в банках покупка составляет 37,25 гривны , а продажа – 37,72 гривны .

покупка составляет , а продажа – . В обменниках : покупка – на уровне 37,13 гривны , а продажа – 37,8 гривны .

: покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 37,6 гривны, а продажа – 37,7 гривны.

Что будет с курсом

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой говорит, что НБУ может прибегнуть к постепенному ослаблению колебаний. Речь идет об уменьшении или увеличении время от времени объема валютных интервенций еженедельно ориентировочно на 50 – 60 миллионов долларов.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Об этом может свидетельствовать уже текущее уменьшение присутствия регулятора на рынке также благодаря последним изменениям в нормативных документах экспортеров. Расширение амплитуды колебаний может пойти на пользу межбанку, ведь курсообразование станет более рыночным и будет соответствовать спросу и предложению.

Тарас Лесовой прогнозирует, что

Кроме того, по словам эксперта, на следующей неделе будут происходить следующие явления:

ежедневные курсовые изменения на межбанке могут остаться в пределах 10 – 20 копеек;

разница между курсом покупки и продажи (спред) будет зависеть именно от тактики НБУ в конкретный день торгов; вероятно, колебания будут в диапазоне 4 – 10 копеек;

курсовой коридор на межбанке вряд ли существенно изменится;

на наличном рынке курс будет полностью зависеть от ситуации на межбанке: спред, как и текущие курсовые изменения, будут в пределах 30 – 50 копеек.

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