Яким є офіційний курс 10 листопада

За даними Нацбанку, офіційний курс 10 листопада становив 36,03 гривні за долар. Минулої доби курс був вищим усього на одну копійку.

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Щодо євро, то офіційний курс становить 38,52 гривні. Вартість виросла на 7 копійок порівняно з минулим днем.

Яким буде офіційний курс долара та євро 13 листопада:

Долар – 36,07 гривні,

Євро – 38,54 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 10 листопада долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.

В банках купівля становить 37,25 гривні , а продаж – 37,72 гривні .

купівля становить , а продаж – . В обмінниках : купівля – на рівні 37,13 гривні , а продаж – 37,8 гривні .

: купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 37,6 гривні, а продаж – 37,7 гривні.

Що буде з курсом

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий каже, що НБУ може вдатися до поступового послаблення коливань. Йдеться про зменшення чи збільшення час від час обсягу валютних інтервенцій щотижня орієнтовно на 50 – 60 мільйона доларів.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Про це може свідчити уже поточне зменшення присутності регулятора на ринку також завдяки останнім змінам в нормативних документах щодо експортерів. Розширення амплітуди коливань може піти на користь міжбанку, адже курсоутворення стане більш ринковим і відповідатиме співвідношенню попиту та пропозиції.

Зверніть увагу! Тарас Лєсовий прогнозує, що курс долара може бути на рівні 37 – 38 гривень, а євро – 39 – 41 гривень.

Крім того, за словами експерта, наступного тижня будуть відбуватися такі явища:

щоденні курсові зміни на міжбанку можуть залишитися в межах 10 – 20 копійок;

різниця між курсом покупки та продажу (спред) залежатиме саме від тактики НБУ у конкретний день торгів, ймовірно, коливання будуть в діапазоні 4 – 10 копійок;

курсовий коридор на міжбанку навряд істотно зміниться;

на готівковому ринку курс цілком залежатиме від ситуації на міжбанку: спред, як і поточні курсові зміни, будуть в межах 30 – 50 копійок.

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