Ценопад официального доллара: валюта опустилась существенно

На сегодня официальные курсы доллара и евро упали в цене более чем на 30 копеек каждый. Поэтому евро теперь стоит меньше, чем 41 гривна. В то же время на завтра ожидается рост цены, но несущественный.

Официальный курс 1 февраля

По данным Нацбанка, официальный курс 1 февраля достиг 37,56 гривны за доллар. Стоимость упала на 31 копейку против 31 января.

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Что касается евро, то на сегодня цена достигла 40,70 гривны, что на 38 копеек меньше, чем было вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 2 февраля:

Доллар – 37,60 гривны,

Евро – 40,66 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 1 февраля доллар составляет:

В банках покупка составляет 37,65 гривны , а продажа – 38,20 гривны.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,10 гривны , а продажа – 38,20 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 37,90 гривны, а продажа – 38,29 гривны.

Курс на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что валютный рынок в течение 5 – 11 февраля сохранит тенденции и основные факторы, формирующие курсовые показатели. Эксперт отмечает, что главным выразителем ситуации на рынке, как предыдущие 3 месяца, будут частые изменения курсов, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка На следующей неделе сохранится доминирование межбанка при курсообразовании на наличном рынке с добавлением незначительного процента комиссии финучреждений.

Прогнозируется, что на следующей неделе курсовые коридоры возможных изменений приобретут следующие очертания:

на безналичном рынке – 37,75 – 38,75 гривны за доллар и 40 – 42 гривны за евро,

– 37,75 – 38,75 гривны за доллар и 40 – 42 гривны за евро, на наличном рынке – 38 – 39,5 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро,

Следующая неделя вряд ли принесет какие-то экстраординарные события. Валютный рынок остается достаточно прогнозируемым, а предпосылок для изменений имеющихся трендов нет.