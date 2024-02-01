Официальный курс 1 февраля
По данным Нацбанка, официальный курс 1 февраля достиг 37,56 гривны за доллар. Стоимость упала на 31 копейку против 31 января.
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Что касается евро, то на сегодня цена достигла 40,70 гривны, что на 38 копеек меньше, чем было вчера.
Каким будет официальный курс доллара и евро 2 февраля:
- Доллар – 37,60 гривны,
- Евро – 40,66 гривны.
Курс на наличном рынке
По состоянию на утро 1 февраля доллар составляет:
- В банках покупка составляет 37,65 гривны, а продажа – 38,20 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 38,10 гривны, а продажа – 38,20 гривны.
- На черном рынке: покупка – 37,90 гривны, а продажа – 38,29 гривны.
Курс на следующей неделе
Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что валютный рынок в течение 5 – 11 февраля сохранит тенденции и основные факторы, формирующие курсовые показатели. Эксперт отмечает, что главным выразителем ситуации на рынке, как предыдущие 3 месяца, будут частые изменения курсов, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения.
На следующей неделе сохранится доминирование межбанка при курсообразовании на наличном рынке с добавлением незначительного процента комиссии финучреждений.
Прогнозируется, что на следующей неделе курсовые коридоры возможных изменений приобретут следующие очертания:
- на безналичном рынке – 37,75 – 38,75 гривны за доллар и 40 – 42 гривны за евро,
- на наличном рынке – 38 – 39,5 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро,