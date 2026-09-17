"Нелепая идея": Трамп угрожает ЕС торговой войной из-за Канады

Президент США Дональд Трамп открыто пригрозил Европейскому союзу введением новых пошлин и даже возможным ограничением торговли. Причиной послужила инициатива председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о предоставлении Канаде статуса первого ассоциированного члена ЕС.

Почему Трамп угрожает Европе

По дороге на запад в Северной Каролине Трамп сообщил журналистам, что Вашингтон может прибегнуть к жестким торговым мерам против ЕС, пишет Reuters.

По его словам, если он решит, что сближение Канады с Евросоюзом носит враждебный характер, США могут ввести "очень серьезные пошлины" или прекратить торговлю с Европой по ряду направлений.

Если Европа примет Канаду с недобрыми намерениями, мы введем очень высокие пошлины против Европы. Если они сделают это с добрыми намерениями – все в порядке,

– отметил Трамп.

Глава Белого дома также назвал предложение ЕС в отношении Канады "смехотворным".

Как отреагировали в Европе

Европейские чиновники не заставили себя долго ждать с ответом на резкие заявления американского лидера.

Министр по делам Европы Бенжамен Хаддад заявил, что Соединенные Штаты не имеют права определять геополитический курс блока.

Не Соединенным Штатам – и никому другому – решать, каким будет политическое и геополитическое направление европейцев,

– сказал он французскому телеканалу Public Sénat.

Что возмутило Трампа

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 16 сентября во время ежегодного обращения к Европейскому парламенту представила предложение о новом формате отношений с Канадой. Премьер-министр Канады Марк Карни присутствовал во время ее выступления.

Речь идет о предоставлении Канаде статуса первого ассоциированного члена ЕС. Такой формат предусматривает углубление сотрудничества в сферах обороны, энергетики, технологий, критически важных ресурсов и экономической безопасности. Однако ранее он еще не применялся.

Премьер-министр Канады Марк Карни также ранее заявлял, что хочет заключить с ЕС "уникальный альянс". Это произошло после ухудшения отношений с США и торговых войн, начатых Трампом с Оттавой.