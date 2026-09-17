Чим Трамп погрожує Європі

Дорогою на захід у Північній Кароліні Трамп повідомив журналістам, що Вашингтон може вдатися до жорстких торговельних заходів проти ЄС, пише Reuters.

За його словами, якщо він вирішить, що зближення Канади з Євросоюзом має ворожий характер, США можуть запровадити "дуже серйозні мита" або припинити торгівлю з Європою за низкою напрямів.

Якщо Європа приєднає Канаду з недобрими намірами, ми запровадимо дуже високі мита проти Європи. Якщо вони зроблять це з добрими намірами – усе гаразд,

– зазначив Трамп.

Глава Білого дому також назвав пропозицію ЄС щодо Канади "сміховинною".

Як відреагували у Європі

Європейські посадовці не забарилися з відповіддю на різкі заяви американського лідера.

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Міністр у справах Європи Бенжамен Хаддад заявив, що Сполучені Штати не мають права визначати геополітичний курс блоку.

Не Сполученим Штатам – чи будь-кому іншому – вирішувати, яким буде політичний і геополітичний напрямок європейців,

– сказав він французькому телеканалу Public Sénat.

Що розгнівало Трампа

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 16 вересня під час щорічного звернення до Європейського парламенту представила пропозицію нового формату відносин із Канадою. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні був присутній під час її виступу.

Йдеться про створення для Канади статусу першого асоційованого члена ЄС. Такий формат передбачає поглиблення співпраці у сферах оборони, енергетики, технологій, критично важливих ресурсів та економічної безпеки. Однак раніше він ще не застосовувався.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні також раніше заявляв, що хоче укласти з ЄС "унікальний альянс". Це сталося після погіршення відносин зі США та торгівельних воєн, розпочатих Трампом з Оттавою.