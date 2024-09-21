Как получить прибавку к пенсии в октябре

Надбавка к пенсии может быть назначена в зависимости от ряда факторов, в частности, трудового стажа, особых заслуг, условий труда или статуса льготника.

Как получить прибавку к пенсии _COPY как получить прибавку к пенсии

Для того, чтобы получить надбавку, обычно необходимо обратиться в Пенсионный фонд, а также подать соответствующие документы, подтверждающие право на увеличенную выплату, сообщают в ПФУ.

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Впрочем, есть доплаты, которые устанавливаются автоматически, без необходимости личного обращения. Такой надбавкой является доплата по возрасту, где размер дополнительной выплаты варьируется в зависимости от возраста.

Например, пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет включительно получают доплату в размере 300 гривен. Для других категорий пенсионеров предусмотрены следующие суммы:

лица в возрасте от 75 до 79 лет включительно могут получить 456 гривен;

пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и более, имеют право на доплату в размере 570 гривен.