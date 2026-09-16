Доплата к пенсии: кто из украинцев получит от 300 до 570 гривен в сентябре

Некоторые украинские пенсионеры имеют право на ежемесячные надбавки к своим основным выплатам. Эти дополнительные выплаты увеличивают размер пенсии. В частности, надбавку по возрасту получат только те граждане, которые соответствуют установленным критериям.

Кто может получить дополнительные деньги к пенсии

Украинцы, достигшие 70 лет и получающие пенсию по возрасту, имеют право на ежемесячную денежную надбавку. Главное условие для назначения доплаты – общий размер пенсионной выплаты не должен превышать 10 340,35 гривен, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

Размер ежемесячной надбавки фиксирован и увеличивается с возрастом пенсионера:

для лиц в возрасте от 70 до 74 лет доплата составляет 300 гривен ежемесячно;

для пенсионеров в возрасте от 75 до 79 лет – 456 гривен;

для людей в возрасте от 80 лет и старше – 570 гривен.

Как именно начисляют и рассчитывают надбавку по возрасту

Назначение происходит автоматически непосредственно со дня рождения человека. Поэтому в первый месяц надбавка рассчитывается пропорционально.

Если пенсионер родился 1-го числа, то он получит полный размер надбавки вместе с пенсией за этот месяц; если же пенсионер родился, например, 20-го числа, то получит к своей пенсии доплату за 10 дней, то есть в расчете за дни после достижения возраста,

– подчеркивает ПФУ.

К слову, программа возрастных доплат была введена для последовательной защиты наиболее уязвимых категорий пожилых граждан. Сначала государственную поддержку получили лица в возрасте от 80 лет, после чего программу расширили на категории 75+ и 70+, зафиксировав предельный порог пенсии, дающий право на надбавку.