1300 гривен к пенсии в ноябре: как украинцам срочно оформить доплату

Государство предусмотрело специальный финансовый бонус для отдельных категорий граждан, который поможет покрыть растущие расходы на проживание. Однако эти средства не начисляются автоматически, поэтому многим придется самостоятельно заявить о своем праве на помощь.

Кому будет назначена новая ежемесячная доплата

Речь идет о дополнительной выплате в размере почти 1 300 гривен, предназначенной для неработающих военных пенсионеров и людей с инвалидностью. Главное условие для получения этих денег – наличие на иждивении нетрудоспособных членов семьи, о чем напоминает Пенсионный фонд.

Размер этой надбавки жестко привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

Обратите внимание! В 2023 году этот показатель вырос, поэтому доплата, составляющая 50% от минимума, сейчас достигает около 1 297 гривен на каждого иждивенца.

Что нужно сделать для получения денег

Главная ловушка украинской системы соцвыплат заключается в том, что эта надбавка имеет заявленный характер. Это означает, что деньги не поступят на карту сами по себе – вам нужно лично обратиться в сервисный центр ПФУ или подать заявку через их электронный портал.

Для успешного оформления придется собрать пакет документов:

паспорт;

идентификационный код;

подтверждение родственных связей;

а также справки о совместном проживании.

Также крайне важно доказать, что сам пенсионер нигде не работает, а член семьи действительно находится на его полном иждивении.

Что еще за пенсионные программы и решения принимались ранее

Напомним, что украинская пенсионная система предусматривает и другие узкопрофильные льготы, которые зависят от возраста или статуса. Как уже сообщалось, пенсионеры в возрасте от 70 лет имеют право на автоматическую возрастную надбавку в размере от 300 до 570 гривен, при условии, что их общая пенсия не превышает 10 340 гривен.

Кроме того, существуют специальные выплаты за особые заслуги перед Украиной. Например, мужчины, самостоятельно воспитавшие пятерых и более детей также могут оформить дополнительную финансовую помощь.