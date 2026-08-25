Пенсии вырастут более чем на 500 гривен: кому в сентябре выплатят надбавку по возрасту

Некоторые украинские пенсионеры имеют право на специальную ежемесячную доплату. Основным условием ее назначения является общий размер пенсии, который не должен превышать установленный порог.

Кто из пенсионеров может получить такую доплату

Украинские пенсионеры, достигшие 70 лет и получающие пенсию по возрасту, имеют право на такую доплату. Главным условием для получения надбавки является то, что общий размер пенсионных выплат не должен превышать 10 340,35 гривен, сообщает ПФУ.

Размер этой доплаты варьируется:

для лиц в возрасте от 70 до 74 лет ежемесячная доплата составляет 300 гривен;

пенсионеры в возрастной категории от 75 до 79 лет получают 456 гривен;

а люди старше 80 лет могут рассчитывать на доплату в размере 570 гривен.

Как начисляется доплата по возрасту

Назначение этой доплаты происходит непосредственно со дня, когда лицо достигает соответствующего возраста. Поэтому в первый месяц сумма начисляется пропорционально, в зависимости от даты рождения.

Если пенсионер родился 1-го числа, то он получит полный размер надбавки вместе с пенсией за этот месяц; если же пенсионер родился, например, 20-го числа, то получит к своей пенсии доплату за 10 дней, то есть в расчете за дни после достижения возраста,

– отмечает Пенсионный фонд.

К слову, это не единственная доплата, на которую имеют право пенсионеры. Например, некоторые украинцы могут получить специальную надбавку по состоянию здоровья.

Эта доплата предоставляется одиноким пенсионерам старше 80 лет, нуждающимся в постороннем уходе. В настоящее время она составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть 1 038 гривен.