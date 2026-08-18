Украинцам могут добавить годы к стажу: кому повезет в 2026 году

При назначении пенсии учитываются не только годы официальной работы. В некоторых случаях в страховой стаж зачисляются и периоды, когда человек не работал. Это может повлиять на право выхода на пенсию и размер выплат.

Кому могут зачесть дополнительные годы

В страховой стаж могут быть включены периоды ухода за ребенком. Это касается, в частности, родителей, находившихся в соответствующем отпуске, а также отдельных неработающих лиц, напоминает Пенсионный фонд.

В 2026 году пенсионное страхование распространяется на несколько категорий людей, ухаживающих за детьми. В частности, это касается лиц, ухаживающих за ребенком в возрасте до одного года и получающих соответствующие выплаты, а также родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Кроме того, к этой категории относятся неработающие граждане, ухаживающие за ребенком в возрасте от одного до трех лет. При таких условиях соответствующий период может быть учтен при формировании страхового стажа человека.

Какие документы необходимы

Подтверждение зависит от того, когда именно человек ухаживал за ребенком. Периоды до 2004 года могут подтверждаться свидетельством о рождении ребенка или его паспортом. В отдельных случаях также требуется справка органов социальной защиты о получении соответствующего пособия.

Периоды после 1 января 2004 года в основном подтверждаются данными персонифицированного учета Пенсионного фонда. Если информации недостаточно, могут понадобиться дополнительные документы, в частности приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребенком.

Засчитают ли эти годы в льготный стаж

Здесь есть важный нюанс. Период ухода за ребенком не означает автоматического зачета во все виды стажа. В предусмотренных законом случаях время отпуска может учитываться в стаже работы по специальности. При наличии соответствующих оснований и подтверждающих документов отдельные периоды также могут учитываться при определении льготного стажа.

Поэтому окончательное решение зависит от конкретной ситуации человека и документов, подтверждающих период ухода и предыдущую работу.

Как это повлияет на пенсию

Ранее мы также писали о том, что годы работы могут быть важны прежде всего для права на выход на пенсию. Если человеку не хватает нескольких лет страхового стажа, учет предусмотренных законом периодов может помочь выполнить необходимую норму.