Украина нуждается в дополнительных бюджетных средствах

Совет по финансовой стабильности проанализировал системные риски финансового сектора Украины. Вследствие войны потребности государственного бюджета растут.

Ключевой вызов для финансового сектора Украины

Согласно обзору, объемы гривневых средств клиентов растут во всех категориях банков, а кредитование бизнеса и населения активизируется в связи с положительными экономическими тенденциями.

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Впрочем, в Совете по финансовой стабильности (РФС) подчеркнули, что война продолжает оставаться главным вызовом для стабильности финансового сектора и экономики. Она усиливает проблемы, в частности, в сфере финансирования и государственного бюджета.

Зато потребности государственного бюджета в финансировании сектора безопасности и обороны растут,

– говорится в сообщении.

Также во время заседания РФС был поддержан законопроект о создании в Украине полнофункциональной системы страхования военных рисков.

Заметьте! Согласно Меморандуму, Национальный банк Украины совместно с Министерством экономики и Министерством финансов должны были подготовить начальный законопроект. Этот законопроект был согласован членами рабочей группы и проверен специалистами Всемирного банка.

Согласно проекту, введут обязательное страхование для определенных объектов и добровольное для тех, не подлежащих обязательному страхованию. Разработкой стандартизированных страховых продуктов займется Государственное агентство по страхованию военных рисков.