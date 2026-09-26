К страховому стажу добавят несколько лет: кто может получить приятный бонус

Нехватка страховых лет больше не является приговором для будущих пенсионеров, ведь государство позволяет восполнить эти пробелы. Некоторым гражданам достаточно лишь правильно собрать документы, чтобы значительно приблизить время заслуженного отдыха.

Кому к стажу добавят несколько лет

В Украине некоторые периоды, когда человек официально не работал, все равно могут быть зачтены в страховой стаж. В частности, это касается периода ухода за ребенком, напоминает Пенсионный фонд Украины.

В 2026 году украинцы могут получить дополнительные годы к страховому стажу за периоды ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Речь идет о времени, когда один из родителей находился в соответствующем отпуске или получал предусмотренное законодательством пособие.

То есть несколько лет, в течение которых человек фактически не работал, в определенных случаях все равно могут быть учтены при определении права на будущую пенсию.

Справочно! Важно не путать страховой стаж с льготным или специальным. Что период ухода за ребенком может быть зачтен в страховой стаж, не означает его автоматического включения во все остальные виды стажа. Для этого должны быть отдельные законодательные основания и соответствующие условия.

Какие документы нужны для подтверждения стажа

Все зависит от того, когда именно человек ухаживал за ребенком.

Если такой период приходится на время до 1 января 2004 года, его необходимо подтвердить документами. В частности, может понадобиться свидетельство о рождении ребенка или его паспорт. В отдельных случаях также требуется справка органов социальной защиты о получении соответствующего пособия.

Для периодов после 1 января 2004 года процедура проще. Необходимые данные в большинстве случаев уже есть в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Украины.

Если информации в реестре нет, период ухода за ребенком можно подтвердить, в частности, документами с места работы о предоставлении отпуска по уходу за ребенком.

Сколько стажа нужно для пенсии в Украине

Как мы писали ранее, дополнительные годы страхового стажа могут иметь значение, поскольку требования для выхода на пенсию в 60 лет постепенно растут. В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. В 2027 году это требование составит 34 года, а с 2028 года – 35 лет.

Поэтому будущим пенсионерам стоит заранее проверить, учтены ли все периоды в их страховом стаже. Если определенные годы ухода за ребенком не отражены, их можно подтвердить документами и обратиться в Пенсионный фонд для внесения соответствующих сведений.