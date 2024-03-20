Раньше всех остальных: кто может выйти на пенсию досрочно

20 марта 2024, 09:10
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Источник:

ПФУ

Чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2024 году, надо дожить до 60 лет и приобрести 31 год стажа. Однако есть люди, которые могут выйти на законный отдых еще раньше.

Кто уйдет на отдых раньше

Действительно, некоторые лица могут выйти на пенсию раньше чем в 60 лет. На это влияет их профессия или состояние здоровья.

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К таким людям относятся:

  • Люди с инвалидностью зрения I группы. Однако им разрешается выйти на пенсию не ранее чем за 10 лет до достижения пенсионного возраста мужчинам и за 15 лет – женщинам.
  • Женщины, которые родили 5 или более детей и воспитали их до возраста восьми лет, а также матерей детей с инвалидностью.
  • Военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, которые принимали участие в боевых действиях или получили инвалидность вследствие ранения.
  • Жены или мужья военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, погибших, при условии, что они не женились повторно.
  • Ликвидаторы последствий ЧАЭС или лица, выполнявшие интернациональный долг.
  • Лица предпенсионного возраста, с которыми был расторгнут трудовой договор по их состоянию здоровья.
  • Лица, которые работали в районах Крайнего Севера или аналогичных местностях.
  • Люди, страдающие редкими заболеваниями, в частности гипофизарный нанизм (лилипуты), диспропорциональных карликов и других.

Как подать заявление на досрочный выход на пенсию

Чтобы выйти на досрочную пенсию, придется написать соответствующее заявление и подать следующие документы:

  • заявление на досрочную пенсию;
  • удостоверение личности (оригинал и его копия);
  • документы, подтверждающие стаж работы (трудовая книжка) или другие документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы;
  • справка о присвоении индивидуального налогового номера (кода РНУКПН);
  • справка о доходах в течение страхового стажа работы. Эта справка должна содержать информацию за последние 60 календарных месяцев до 1 июля 2000 года и за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года.

Какие документы могут попросить в ПФУ дополнительно

  • справка о надбавках к пенсии;
  • копия удостоверений, подтверждающих право на льготы;
  • свидетельство о браке;
  • справка из налоговой об отсутствии доходов (если лицо не работает);
  • свидетельство о рождении ребенка.
Напомним! Все документы для ПФУ можно подать любым удобным способом – лично, по почте или через вебсайт.

 

Автор: Тетяна Стельмах