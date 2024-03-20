Раньше всех остальных: кто может выйти на пенсию досрочно
20 марта 2024, 09:10Читати новину українською
Источник:ПФУ
Чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2024 году, надо дожить до 60 лет и приобрести 31 год стажа. Однако есть люди, которые могут выйти на законный отдых еще раньше.
Кто уйдет на отдых раньше
Действительно, некоторые лица могут выйти на пенсию раньше чем в 60 лет. На это влияет их профессия или состояние здоровья.
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К таким людям относятся:
- Люди с инвалидностью зрения I группы. Однако им разрешается выйти на пенсию не ранее чем за 10 лет до достижения пенсионного возраста мужчинам и за 15 лет – женщинам.
- Женщины, которые родили 5 или более детей и воспитали их до возраста восьми лет, а также матерей детей с инвалидностью.
- Военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, которые принимали участие в боевых действиях или получили инвалидность вследствие ранения.
- Жены или мужья военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, погибших, при условии, что они не женились повторно.
- Ликвидаторы последствий ЧАЭС или лица, выполнявшие интернациональный долг.
- Лица предпенсионного возраста, с которыми был расторгнут трудовой договор по их состоянию здоровья.
- Лица, которые работали в районах Крайнего Севера или аналогичных местностях.
- Люди, страдающие редкими заболеваниями, в частности гипофизарный нанизм (лилипуты), диспропорциональных карликов и других.
Как подать заявление на досрочный выход на пенсию
Чтобы выйти на досрочную пенсию, придется написать соответствующее заявление и подать следующие документы:
- заявление на досрочную пенсию;
- удостоверение личности (оригинал и его копия);
- документы, подтверждающие стаж работы (трудовая книжка) или другие документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы;
- справка о присвоении индивидуального налогового номера (кода РНУКПН);
- справка о доходах в течение страхового стажа работы. Эта справка должна содержать информацию за последние 60 календарных месяцев до 1 июля 2000 года и за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года.
Какие документы могут попросить в ПФУ дополнительно
- справка о надбавках к пенсии;
- копия удостоверений, подтверждающих право на льготы;
- свидетельство о браке;
- справка из налоговой об отсутствии доходов (если лицо не работает);
- свидетельство о рождении ребенка.