Раньше всех остальных: кто может выйти на пенсию досрочно

Чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2024 году, надо дожить до 60 лет и приобрести 31 год стажа. Однако есть люди, которые могут выйти на законный отдых еще раньше.

Кто уйдет на отдых раньше

Действительно, некоторые лица могут выйти на пенсию раньше чем в 60 лет. На это влияет их профессия или состояние здоровья.

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К таким людям относятся:

Люди с инвалидностью зрения I группы. Однако им разрешается выйти на пенсию не ранее чем за 10 лет до достижения пенсионного возраста мужчинам и за 15 лет – женщинам.

Женщины, которые родили 5 или более детей и воспитали их до возраста восьми лет, а также матерей детей с инвалидностью.

Военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, которые принимали участие в боевых действиях или получили инвалидность вследствие ранения.

Жены или мужья военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, погибших, при условии, что они не женились повторно.

Ликвидаторы последствий ЧАЭС или лица, выполнявшие интернациональный долг.

Лица предпенсионного возраста, с которыми был расторгнут трудовой договор по их состоянию здоровья.

Лица, которые работали в районах Крайнего Севера или аналогичных местностях.

Люди, страдающие редкими заболеваниями, в частности гипофизарный нанизм (лилипуты), диспропорциональных карликов и других.

Как подать заявление на досрочный выход на пенсию

Чтобы выйти на досрочную пенсию, придется написать соответствующее заявление и подать следующие документы:

заявление на досрочную пенсию;

удостоверение личности (оригинал и его копия);

документы, подтверждающие стаж работы (трудовая книжка) или другие документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы;

справка о присвоении индивидуального налогового номера (кода РНУКПН);

справка о доходах в течение страхового стажа работы. Эта справка должна содержать информацию за последние 60 календарных месяцев до 1 июля 2000 года и за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года.

Какие документы могут попросить в ПФУ дополнительно

справка о надбавках к пенсии;

копия удостоверений, подтверждающих право на льготы;

свидетельство о браке;

справка из налоговой об отсутствии доходов (если лицо не работает);

свидетельство о рождении ребенка.

Все документы для ПФУ можно подать любым удобным способом – лично, по почте или через вебсайт.