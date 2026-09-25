Между двух огней: ЕС ставит Великобритании жесткий ультиматум относительно торговли с Китаем

Европейский Союз поставил Великобританию перед необходимостью определиться со своим курсом. Брюссель предупредил британское правительство, что оно должно привести свою торговую политику в соответствие с правилами блока, в частности пересмотреть пошлины на китайский импорт, а именно на автомобили.

Что требует ЕС от Лондона

Проблема возникла из-за того, что Лондон хочет добиться для своих товаров равного отношения в рамках новой промышленной политики ЕС "Сделано в Европе", пишет Financial Times.

Британское правительство опасается, что компании могут оказаться за пределами программ европейских субсидий и государственных закупок.

В ответ в Брюсселе дали понять, что одним из вариантов решения проблемы может стать гораздо более тесное согласование торговых правил. По данным FT, представители ЕС даже назвали присоединение Великобритании к таможенному союзу лучшим решением.

Таможенный союз решил бы большинство проблем "Сделано в Европе". А также вопрос разницы в тарифах, которая вызывает опасения, что китайцы смогут обойти наши пошлины, переправляя товары через Великобританию,

– сказал изданию представитель ЕС.

В то же время британское правительство ранее исключило возвращение в таможенный союз или единый рынок ЕС.

Обратите внимание! Новая политика ЕС "Сделано в Европе" является частью более широкой стратегии блока по снижению зависимости от иностранных производителей, прежде всего китайских. Ее правила предусматривают преимущества для европейской продукции в государственных закупках, субсидиях и других программах поддержки.

Почему Лондон сомневается

Великобритания уже в отдельных сферах приблизилась к политике ЕС. В частности, в этом году Лондон согласился:

повысить пошлины на китайскую сталь до 50%;

сократить квоты вдвое, чтобы противодействовать глобальному избытку сталелитейных мощностей.

Однако новые требования могут осложнить отношения с Китаем, который является одним из важных торговых и инвестиционных партнеров страны.

В то же время Великобритания стремится сохранить возможность самостоятельно определять торговую политику после Brexit. Именно это расхождение все больше становится источником напряженности в отношениях с Брюсселем.

Большие торговые державы заявляют: "Если вы хотите получить доступ, мы хотим контролировать то, что поступает на ваш рынок из других стран",

– пояснил бывший сотрудник Министерства международной торговли Джон Алти.

По его словам, для Великобритании это означает все более сложный выбор по мере обострения конкуренции между Китаем и Западом.

Напомним, ЕС пытается уменьшить преобладание китайских товаров на своем рынке. Ведь, например, в июне профицит Китая в торговле с ЕС вырос на 27% в годовом исчислении. Такого разрыва в пользу Пекина ранее не фиксировалось. Это усилило беспокойство европейских лидеров и подтолкнуло их искать новые способы защиты промышленности от китайской конкуренции.