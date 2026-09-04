Всего 10 лет стажа: может ли такой человек получать пенсию

Размер будущих выплат напрямую зависит от количества отработанных лет. При этом требования к этому показателю растут с каждым годом.

Можно ли получить пенсию при наличии 10 лет стажа

Если официальный стаж составляет всего 10 лет, то рассчитывать на классическую пенсию по возрасту не стоит, потому что на сайте ПФУ указано, что этого недостаточно.

Даже при достижении 65-летнего возраста этого количества отработанного времени будет недостаточно для назначения стандартных выплат. Вместо привычной пенсии государство предусмотрело для таких граждан социальную помощь.

В 2026 году размер такой социальной пенсии составляет 2 595 гривен.

Можно ли увеличить свой стаж

Если человек хочет получать больше, чем базовую социальную помощь, то он может докупить стаж. И чтобы выйти на заслуженный отдых в 65 лет, достаточно "приобрести" 5 лет.

По состоянию на 2026 год минимальный ежемесячный взнос составляет 1 902,34 гривны. Это 22% от минимальной зарплаты.

Напомним, что минимальная зарплата составляет 8 647 гривен. В прошлом году ее размер составлял 8 тысяч гривен.

Следует также добавить, что украинцы могут приобрести стаж за прошлые неофициальные периоды работы. Но здесь цена несколько иная – минимальный взнос составляет 3 804,68 гривны в месяц.