НБУ существенно опустил евро

За выходные доллар и евро от НБУ подешевели. Если доллар потерял до 10 копеек, то евро почти 40 копеек. Однако такой спад европейской валюты временный, завтра, 4 марта, регулятор вернет валюту в привычный для нее ценовой диапазон.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,43 гривны. То есть цена валюты упала на 8 копеек против 28 февраля. Официальный курс евро взамен составляет 43,11. То есть цена упала на 38 копеек.

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По состоянию на 4 марта курс НБУ будет такой:

доллар – 41,59 гривны,

евро – 43,54 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 3 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,30 гривны , продажа – по 41,84 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,85 гривны , продажа – по 41,90 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 41,50 гривны, продажа – 41,95 гривны.

Прогноз курса в марте

Как рассказал для 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин, на ситуацию на валютном рынке в марте будет влиять немало факторов, например потребность в закупке газа в хранилища и импорта электроэнергии, подготовка к посевной, неопределенность с политическим переговорным процессом и тому подобное.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик На март считаю, что мы вернемся к курсу 42 – 43 гривны за валюту.

Кроме того, в бюджете на 2025 год курс доллара заложен на уровне 45 гривен. Этот показатель в дальнейшем остается на этом же уровне даже несмотря на внешнюю помощь.

Заметьте! От курса доллара, который заложен в бюджет, зависят бюджетные расходы, через которые финансируется армия. Дело в том, что если курс ниже, то Украина недополучает средства от внешних экономических операций, от пошлин и акцизов, которые привязаны к курсу.