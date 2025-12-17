Евро – по 50, а доллар – по 45: будут ли новые скачки курса

На валютном рынке зафиксировали рост курса евро, которое на наличном рынке достигло исторической цены – 50 гривен. Впрочем, эксперты отмечают, что такой рост является временным эффектом и курс опустится вскоре. Курс доллара на фоне этой ситуации остается более сдержанным, но в 2026 году, в зависимости от ситуации, которая сложится в стране, может перевалить даже за более 46 гривен.

Почему евро достигло 50 гривен?

Как рассказал для 24 Канала экономист Олег Пендзин, для того, чтобы понимать, что происходит с евро по отношению к гривне, стоит взглянуть на рынок акций на мировом рынке.

Дело в том, что пара евро-доллар за последнюю неделю колебалась: если в начале недели за 1 евро давали 1,16 доллара, то вчера, 16 декабря, это уже было 1,18 доллара.

В то же время по состоянию на утро 17 декабря стоимость покатилась вниз, а потому ожидается, что завтра (18 декабря – 24 Канал) мы увидим, что курс евро к гривне немножко откатится. И курс может быть менее 50 гривен.

Олег Пендзин Эксперт Экономического дискуссионного клуба Однако какими будут колебания валют в 2026 году – неизвестно, потому что они будут зависеть от того, какими будут экономические отношения между Европой и США.

Разделяет такое же мнение банкир Тарас Лесовой, который отмечает для 24 Канала, что когда евро укрепляется на международных рынках, это практически всегда сказывается на внутреннем курсе.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Например, за последние недели среднее соотношение евро к доллару выросло с 1,15 до 1,17, что отражается на курсе евро в Украине.

Вместе с тем на курс влияет еще и внутренний спрос. Сейчас бизнес покупает активно евровалюту для расчетов за импортные товары, особенно из стран ЕС, что создает дополнительное давление на курс. Это в целом довольно типично для завершения года.

В ближайшее время мы не ожидаем каких-то существенных сдвигов в курсовой динамике: по крайней мере на следующей неделе верхняя граница допустимых колебаний евро прогнозируется ниже 50 гривен. Если, конечно, в обменниках ситуативно не решат поступить иначе,

– добавляет банкир Лесовой.

На сегодня разница между курсами покупки/продажи составляет не 1 гривну, а не более чем 0,5 – 0,6 гривны. Это означает, что ресурс спекуляций на курсах является достаточно ограниченным.

Заметьте! Лесовой посоветовал сейчас не торопиться скупать валюту. Предпосылки, что курс евро в дальнейшем будет нестись галопом, пока крайне низкие.

Как реагирует доллар на рост евро?

По словам Пендзина, Украина на сегодня устанавливает свой обменный курс относительно доллара. И этот обменный курс более-менее стабильный – ориентировочно 42,25 гривны.

Если пара евро-доллар меняется, то автоматически меняется кросс курс евро к гривне. Если доллар по отношению к евро опускается, то автоматически по отношению к гривне евро растет. То есть здесь никаких подводных камней нет, которые касаются украинской экономики. Это исключительно процессы, происходящие на мировом валютном рынке,

– объясняет господин Олег.

Напоминаем! По состоянию на утро 17 декабря, в банках и обменниках курс покупки валюты – 42,50 гривны.

Лесовой добавляет, что в отличие от евро, доллар остается ключевой иностранной валютой в Украине.

Зато курс евро формируется под влиянием сочетания внешних и внутренних факторов. То есть именно мировые колебания пары доллар/евро задают базовый тренд, а дополнительно его усиливают спрос бизнеса и населения.

В результате даже при относительно стабильном долларе евро может демонстрировать заметный рост на наличном рынке,

– говорит Тарас Лесовой.

Каким будет курс доллара в 2026 году?