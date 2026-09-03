Удар может стоить миллиарды: Россия повредила большой фармсклад под Киевом

В результате российского обстрела Киевской области 3 сентября под удар попали складские помещения в Бориспольском районе. Значительные разрушения, возможно, получил один из крупнейших специализированных фармацевтических складов Украины, принадлежащий компании "Биокон".

Что известно об ударе

О повреждении складов в районе сообщил начальник Киевской ОГА Тимур Ткаченко.

Враг повредил складские помещения, административное здание, магазин и МАФы. На местах работают все оперативные службы. Последствия атаки фиксируем и уточняем,

– отметил он в Telegram.

После российской атаки в Бориспольском районе возник пожар. ГСЧС Киевской области подтвердила, что спасатели работают на месте попаданий, ликвидируя последствия возгорания.

По словам собеседников "Экономической правды" на фармацевтическом рынке, пострадал склад именно компании "Биокон", а убытки от атаки могут составить несколько миллиардов гривен.

Речь идет не только о повреждении склада, ведь на специализированной фармацевтической площадке могли храниться значительные объемы лекарственных средств и другой продукции.

В то же время на момент публикации новости сама компания официально не подтвердила, что поврежденные склады принадлежат именно "Биокону".

Чем занимается "Биокон"

Основной специализацией общества "ХФК "Биокон"" является фармацевтическая логистика и складское хозяйство.

Компания предоставляет фармацевтическим производителям складские помещения, в частности для размещения аптечных складов, а также услуги по хранению продукции на таможенном складе.

Открытые данные реестров подтверждают, что предприятие работает в селе Великая Александровка Бориспольского района. Основной вид его деятельности – складское хозяйство.

Атаки на украинский бизнес

Напомним, что Россия целенаправленно пытается парализовать украинскую торговлю и снабжение, методично выжигая складские помещения.

Только за последние дни враг разрушил склад стройматериалов "Агромат" в Киевской области, склады с оборудованием для солнечных электростанций компании YASNO и помещение с гуманитарной помощью от ЮНИСЕФ.

Кроме того, в ночь на 31 августа оккупанты уничтожили ключевую сортировочную линию инновационного терминала "Новой почты" в Одессе, а 30 августа повредили склады сети Auchan.