Удар может стоить миллиарды: Россия повредила большой фармсклад под Киевом
В результате российского обстрела Киевской области 3 сентября под удар попали складские помещения в Бориспольском районе. Значительные разрушения, возможно, получил один из крупнейших специализированных фармацевтических складов Украины, принадлежащий компании "Биокон".
Что известно об ударе
О повреждении складов в районе сообщил начальник Киевской ОГА Тимур Ткаченко.
Враг повредил складские помещения, административное здание, магазин и МАФы. На местах работают все оперативные службы. Последствия атаки фиксируем и уточняем,
– отметил он в Telegram.
После российской атаки в Бориспольском районе возник пожар. ГСЧС Киевской области подтвердила, что спасатели работают на месте попаданий, ликвидируя последствия возгорания.
По словам собеседников "Экономической правды" на фармацевтическом рынке, пострадал склад именно компании "Биокон", а убытки от атаки могут составить несколько миллиардов гривен.
Речь идет не только о повреждении склада, ведь на специализированной фармацевтической площадке могли храниться значительные объемы лекарственных средств и другой продукции.
В то же время на момент публикации новости сама компания официально не подтвердила, что поврежденные склады принадлежат именно "Биокону".
Чем занимается "Биокон"
Основной специализацией общества "ХФК "Биокон"" является фармацевтическая логистика и складское хозяйство.
Компания предоставляет фармацевтическим производителям складские помещения, в частности для размещения аптечных складов, а также услуги по хранению продукции на таможенном складе.
Открытые данные реестров подтверждают, что предприятие работает в селе Великая Александровка Бориспольского района. Основной вид его деятельности – складское хозяйство.
Атаки на украинский бизнес
Напомним, что Россия целенаправленно пытается парализовать украинскую торговлю и снабжение, методично выжигая складские помещения.
Только за последние дни враг разрушил склад стройматериалов "Агромат" в Киевской области, склады с оборудованием для солнечных электростанций компании YASNO и помещение с гуманитарной помощью от ЮНИСЕФ.
Кроме того, в ночь на 31 августа оккупанты уничтожили ключевую сортировочную линию инновационного терминала "Новой почты" в Одессе, а 30 августа повредили склады сети Auchan.