Попытка Сената США прекратить "шатдаун" снова провалилась
- В США продолжается "шатдаун", ведь Сенат не смог принять решение о возобновлении финансирования правительства.
- Администрация Трампа уже заморозила 28 миллиардов долларов финансирования городов и штатов, чтобы усилить давление на демократов.
В пятницу, 3 октября, законодатели в верхней палате Конгресса США не смогли принять решение о возобновлении финансирования правительства. Следствием этого стало то, что администрация президента Дональда Трампа заморозила финансирование общественного транспорта в Чикаго на сумму 2,1 миллиарда долларов.
Что мешает завершить "шатдаун" в США?
После 3 дней прекращения работы правительства Дональд Трамп усилил давление на демократов, чтобы те прекратили противостояние и согласились на план республиканцев по восстановлению госфинансирования, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Читайте также Выгодно ли сейчас переходить с одного вида пенсии на другой
Впрочем этот план так и не был принят, а потому приостановка работы правительства США продлится как минимум до понедельника, 6 октября.
В общем администрация Трампа уже заморозила не менее 28 миллиардов долларов финансирования городов и штатов, поддерживающих Демократическую партию.
Это было сделано для того, чтобы усилить кампанию Трампа, которая направлена на использование чрезвычайной власти правительства США для наказания политических соперников.
- Интересно, что как сообщает Укринформ, во время переговоров обеих партий в пятницу 3 октября, было выдвинуто одно из предложений о более коротком сроке для резолюции о временном возобновлении финансирования правительства – до 31 октября.
- Республиканцы не согласились, но заявили, что пространство для переговоров существует при условии прекращения "шатдауна".
Напоминаем! Правительственный "шатдаун" в США был введен в среду, 1 октября. А само значение термина "шатдаун" означает временное прекращение работы госорганов страны.
Что известно о "шатдауне" в США?
По состоянию на 1 октября правительство США приостановило свою работу из-за несогласования финансирования впервые за почти 7 лет.
Дело в том, что Сенат не смог принять ни один из 2 законопроектов о продлении финансирования правительства.
Республиканцы требуют, чтобы демократы согласились продлить действующее финансирование еще на 7 недель, а демократы отказываются это делать без существенных уступок.
Прогнозируется, что если приостановка работы правительства продлится в течение 3 недель, то уровень безработицы в США может вырасти до 4,6% – 4,7% с 4,3% в августе.