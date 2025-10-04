В пятницу, 3 октября, законодатели в верхней палате Конгресса США не смогли принять решение о возобновлении финансирования правительства. Следствием этого стало то, что администрация президента Дональда Трампа заморозила финансирование общественного транспорта в Чикаго на сумму 2,1 миллиарда долларов.

Что мешает завершить "шатдаун" в США?

После 3 дней прекращения работы правительства Дональд Трамп усилил давление на демократов, чтобы те прекратили противостояние и согласились на план республиканцев по восстановлению госфинансирования, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Впрочем этот план так и не был принят, а потому приостановка работы правительства США продлится как минимум до понедельника, 6 октября.

В общем администрация Трампа уже заморозила не менее 28 миллиардов долларов финансирования городов и штатов, поддерживающих Демократическую партию.

Это было сделано для того, чтобы усилить кампанию Трампа, которая направлена на использование чрезвычайной власти правительства США для наказания политических соперников.

Интересно, что как сообщает Укринформ, во время переговоров обеих партий в пятницу 3 октября, было выдвинуто одно из предложений о более коротком сроке для резолюции о временном возобновлении финансирования правительства – до 31 октября.

Республиканцы не согласились, но заявили, что пространство для переговоров существует при условии прекращения "шатдауна".

Напоминаем! Правительственный "шатдаун" в США был введен в среду, 1 октября. А само значение термина "шатдаун" означает временное прекращение работы госорганов страны.

Что известно о "шатдауне" в США?