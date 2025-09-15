Долг Франции резко увеличился в размере. Дефицит также активно растет.

Что произошло с Францией во времена президентства Макрона?

В то же время два премьер-министра "упали", пытаясь исправить ситуацию, пишет 24 Канал со ссылкой на FT.

Вопрос, который сейчас висит над политикой в Париже: какая часть бюджетных проблем является собственной виной президента Франции Эммануэля Макрона?

– пишет издание.

С тех пор как Макрон вошел в Елисейский собор в 2017 году, обещая сократить налоги, стимулировать рост и сократить государственные расходы, государственные расходы выросли. Так же выросло и соотношение долга Франции к ВВП, которое сейчас уступает только Греции и Италии в еврозоне.

Дефицит бюджета в прошлом году достиг 5,8 процента. Это является самым высоким показателем среди всех стран еврозоны.

Франсуа Байру, второй премьер-министр в этом году, который отказался от планов по дефициту, попытался ввести фискальный пакет на 44 миллиарда евро. Его теперь придется сократить его преемнику.

Игра в обвинения между центристами Макрона и разъяренной оппозицией усложнит достижение бюджетных компромиссов,

– отметили в FT.

Модернизационный подход президента все же дал определенные результаты: б

безработица снизилась благодаря ослаблению строгого трудового законодательства; репутация Франции как инвестиционного направления улучшилась; повышение пенсионного возраста до 64 лет позволило большему количеству пожилых людей оставаться на работе.

Важно! Но левая Социалистическая партия, которая является ключевым блоком, колеблющимся, если любое правительство должно принять бюджет, теперь требует от Макрона уступок, которые он считает равносильными избавлению от большей части этого наследия. Социалисты хотят повысить налоги для очень богатых и приостановить трудно отстаиваемую президентом пенсионную реформу.

Что говорят эксперты о ситуации?

По словам экономистов, тяжелые государственные финансы Франции можно объяснить двумя факторами:

ее подходом к большим расходам, направленных на смягчение последствий пандемии Covid и последующего европейского энергетического кризиса масштабным снижением налогов, введенным Макроном с 2018 года.

По оценкам Ксавье Раго, возглавляющего аналитический центр OFCE, половина роста общего долга Франции с 2017 года была обусловлена этими постоянными налоговыми скидками, а другая половина – кризисной поддержкой.

Макрон несет определенную ответственность и допустил ошибки,

– сказал Франсуа Экаль, бывший чиновник министерства финансов и эксперт по вопросам государственных финансов Франции.

Обратите внимание! Но "это давняя история с глубокими культурными причинами". То есть французы требуют больше помощи и защиты от государства, но одновременно требуют меньших налогов.

Что известно о бюджете Франции?

Франция не имела сбалансированного бюджета с 1970-х годов. Она всегда была исключением среди развитых стран по масштабам государственных расходов, которые в 2023 году, составляя 57 процентов ВВП, превысили показатели любого другого члена ОЭСР.

Она также имеет один из самых высоких показателей налоговых поступлений, причем бремя ложится преимущественно на работников,

– уточнили в тексте.

В течение длительного времени последовательные правительства считали это приемлемым политическим выбором, поскольку относительно здоровый рост производительности труда и ВВП помогал предотвратить выход долга из-под контроля. А налогоплательщики были готовы поддерживать щедрые пенсии и социальное обеспечение как часть уважаемого французского социального договора, и они ценили свои государственные услуги.

По данным министерства финансов, в прошлом году:

47 процентов всех расходов было потрачено на пенсии, здравоохранение и пособие по безработице; 20 процентов – на местное самоуправление; 34 процента – на государственный бюджет.

Что произошло, когда к власти пришел Макрон?

Когда Макрон вошел в Елисейский двор, долг имел тенденцию к снижению, а дефицит составлял 3,4% ВВП благодаря мерам, принятым его предшественником-социалистом Франсуа Олландом для преодоления финансового кризиса 2008 года. Олланд повысил налоги для компаний и домохозяйств, но также создал щедрые налоговые льготы на исследования и разработки, а также стимулы для найма.

Макрон отменил налог на богатство и заменил его умеренным налогом на недвижимость, а налоги на доход от капитала также были уменьшены до единой ставки в размере 30 процентов. Налоги на прибыль предприятий были сокращены с 33 до 25 процентов, а налоги на производство, которые негативно влияли на конкурентоспособность, были ограничены.

Это привело к тому, что левые начали критиковать Макрона, называя его "президентом богатых", хотя отмена налога на жилье, который принес пользу как арендаторам, так и владельцам, было одним из самых дорогих шагов,

– говорится в материале.

Снижение налогов было в значительной степени нефинансируемым, поскольку Макрон рассчитывал на то, что его политика укрепит экономику и улучшит участие рабочей силы, что приведет к увеличению поступлений и сокращению дефицита. Однако затем произошла череда кризисов.

С какими кризисами столкнулась Франция? Сначала движение "желтых жилетов" вспыхнуло в 2018 году из-за предложенного углеродного налога на топливо, что вызвало возмущение протестующих, которые считали, что его налоговая политика способствует богатым. Затем пандемия Covid-19 и энергетический шок в Европе ударили друг по другу, что заставило правительство тратить значительные средства на кризисную поддержку, чтобы повысить заработную плату работников, удержать компании на плаву и помочь домохозяйствам оплачивать счета.

Хотя реагирование на Covid-19 в размере 170 миллиардов евро, или 10 процентов ВВП, не было исключением для других стран, Франция продолжала оказывать помощь дольше, чем ее конкуренты, под своим лозунгом "quoi qu'il en coûte" (что бы это ни было нужно),

– объяснили в FT.

Во время европейского газового кризиса правительство осыпало потребителей и предприятия нецелевыми субсидиями на энергию и бензин. Французский национальный аудитор оценил чистые расходы государства в 72 миллиарда евро.

Из-за таких трудностей министерство финансов в прошлом году не выполнило свои прогнозы по налоговым поступлениям, что привело к значительному превышению Францией целевого показателя дефицита.

Важно! Учитывая уже высокий уровень налогов, неопределенный рост производительности труда и стагнацию на рынке труда, экономисты утверждают, что Франция не сможет быстро выйти из своей фискальной трясины с помощью роста или налогообложения.

Как Франции преодолеть свой кризис?

По словам Ксавье Жаравеля, президента Совета экономического анализа французского правительства, необходимы постоянные усилия по сокращению государственных расходов во многих сферах. Это касается здравоохранения и образования, где более высокие расходы Франции не привели к лучшим результатам, чем в других странах Европы.

Эту задачу можно было бы выполнить. Но только, если бы существовала политическая поддержка для постепенного сокращения в течение нескольких лет

Обратите внимание! Но учитывая пропасть, которая сейчас разделяет политические партии, достижение консенсуса, вероятно, будет невозможным, пока президентские выборы 2027 года не позволят избирателям сделать выбор.

Как кризис во Франции может повлиять на Украину?