Борг Франції різко збільшився у розмірі. Дефіцит також активно зростає.

Що відбулося з Францією за часів президентства Макрона?

Водночас два прем'єр-міністри "впали", намагаючись виправити ситуацію, пише 24 Канал з посиланням на FT.

Питання, яке зараз висить над політикою в Парижі: яка частина бюджетних проблем є власною виною президенту Франції Еммануеля Макрона?

– пише видання.

Відколи Макрон увійшов до Єлисейського собору у 2017 році, обіцяючи скоротити податки, стимулювати зростання та скоротити державні витрати, державні витрати зросли. Так само зросло й співвідношення боргу Франції до ВВП, яке зараз поступається лише Греції та Італії в єврозоні.

Дефіцит бюджету минулого року сягнув 5,8 відсотка. Це є найвищим показником серед усіх країн єврозони.

Франсуа Байру, другий прем'єр-міністр цього року, який відмовився від планів щодо дефіциту, спробував запровадити фіскальний пакет на 44 мільярди євро. Його тепер доведеться скоротити його наступнику.

Гра у звинувачення між центристами Макрона та розлюченою опозицією ускладнить досягнення бюджетних компромісів,

– зазначили у FT.

Модернізаційний підхід президента все ж таки дав певні результати:б

безробіття знизилося завдяки послабленню суворого трудового законодавства; репутація Франції як інвестиційного напрямку покращилася; підвищення пенсійного віку до 64 років дозволило більшій кількості людей похилого віку залишатися на роботі.

Важливо! Але ліва Соціалістична партія, яка є ключовим блоком, що коливається, якщо будь-який уряд має ухвалити бюджет, тепер вимагає від Макрона поступок, які він вважає рівносильними позбавленню від більшої частини цієї спадщини. Соціалісти хочуть підвищити податки для дуже багатих і призупинити важко виборювану президентом пенсійну реформу.

Що кажуть експерти про ситуацію?

За словами економістів, важкі державні фінанси Франції можна пояснити двома факторами:

її підходом до великих витрат, спрямованих на пом'якшення наслідків пандемії Covid та подальшої європейської енергетичної кризи масштабним зниженням податків, запровадженим Макроном з 2018 року.

За оцінками Ксав'є Раго, який очолює аналітичний центр OFCE, половина зростання загального боргу Франції з 2017 року була зумовлена ​​цими постійними податковими знижками, а інша половина – кризовою підтримкою.

Макрон несе певну відповідальність і припустився помилок,

– сказав Франсуа Екаль, колишній чиновник міністерства фінансів та експерт з питань державних фінансів Франції.

Зверніть увагу! Але "це давня історія з глибокими культурними причинами". Тобто французи вимагають більше допомоги та захисту від держави, але водночас вимагають менших податків.

Що відомо про бюджет Франції?

Франція не мала збалансованого бюджету з 1970-х років. Вона завжди була винятком серед розвинених країн за масштабами державних витрат, які у 2023 році, становлячи 57 відсотків ВВП, перевищили показники будь-якого іншого члена ОЕСР.

Вона також має один з найвищих показників податкових надходжень, причому тягар лягає переважно на працівників,

– уточнили у тексті.

Протягом тривалого часу послідовні уряди вважали це прийнятним політичним вибором, оскільки відносно здорове зростання продуктивності праці та ВВП допомагало запобігти виходу боргу з-під контролю. А платники податків були готові підтримувати щедрі пенсії та соціальне забезпечення як частину шанованого французького соціального договору, і вони цінували свої державні послуги.

За даними міністерства фінансів, минулого року:

47 відсотків усіх витрат було витрачено на пенсії, охорону здоров'я та допомогу по безробіттю; 20 відсотків – на місцеве самоврядування; 34 відсотки – на державний бюджет.

Що сталося, коли до влади прийшов Макрон?

Коли Макрон увійшов до Єлисейського двору, борг мав тенденцію до зниження, а дефіцит становив 3,4% ВВП завдяки заходам, вжитим його попередником-соціалістом Франсуа Олландом для подолання фінансової кризи 2008 року. Олланд підвищив податки для компаній та домогосподарств, але також створив щедрі податкові пільги на дослідження та розробки, а також стимули для найму.

Макрон скасував податок на багатство та замінив його помірнішим податком на нерухомість, а податки на дохід від капіталу також були зменшені до єдиної ставки у розмірі 30 відсотків. Податки на прибуток підприємств були скорочені з 33 до 25 відсотків, а податки на виробництво, які негативно впливали на конкурентоспроможність, були обмежені.

Це призвело до того, що ліві почали критикувати Макрона, називаючи його "президентом багатих", хоча скасування податку на житло, який приніс користь як орендарям, так і власникам, було одним із найдорожчих кроків,

– йдеться у матеріалі.

Зниження податків було значною мірою нефінансованим, оскільки Макрон розраховував на те, що його політика зміцнить економіку та покращить участь робочої сили, що призведе до збільшення надходжень та скорочення дефіциту. Однак потім сталася низка криз.

З якими кризами зіштовхнулась Франція? Спочатку рух "жовтих жилетів" спалахнув у 2018 році через запропонований вуглецевий податок на паливо, що викликало обурення протестувальників, які вважали, що його податкова політика сприяє багатим. Потім пандемія Covid-19 та енергетичний шок у Європі вдарили один по одному, що змусило уряд витрачати значні кошти на кризову підтримку, щоб підвищити заробітну плату працівників, утримати компанії на плаву та допомогти домогосподарствам оплачувати рахунки.

Хоча реагування на Covid-19 у розмірі 170 мільярдів євро, або 10 відсотків ВВП, не було винятком для інших країн, Франція продовжувала надавати допомогу довше, ніж її конкуренти, під своїм гаслом "quoi qu'il en coûte" (що б це не було потрібно),

– пояснили у FT.

Під час європейської газової кризи уряд обсипав споживачів та підприємства нецільовими субсидіями на енергію та бензин. Французький національний аудитор оцінив чисті витрати держави у 72 мільярди євро.

Через такі труднощі міністерство фінансів минулого року не виконало свої прогнози щодо податкових надходжень, що призвело до значного перевищення Францією цільового показника дефіциту.

Важливо! З огляду на вже високий рівень податків, невизначене зростання продуктивності праці та стагнацію на ринку праці, економісти стверджують, що Франція не зможе швидко вийти зі своєї фіскальної трясовини за допомогою зростання чи оподаткування.

Як Франції подолати свою кризу?

За словами Ксав'є Жаравеля, президента Ради економічного аналізу французького уряду, необхідні постійні зусилля щодо скорочення державних витрат у багатьох сферах. Це стосується охорони здоров'я та освіти, де вищі витрати Франції не призвели до кращих результатів, ніж в інших країнах Європи.

Це завдання можна було б виконати. Але тільки, якби існувала політична підтримка для поступового скорочення протягом кількох років

Зверніть увагу! Але враховуючи прірву, яка зараз розділяє політичні партії, досягнення консенсусу, ймовірно, буде неможливим, доки президентські вибори 2027 року не дозволять виборцям зробити вибір.

Як криза у Франції може вплинути на Україну?