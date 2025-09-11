Що відбувається в економіці Франції?

Як попереджають економісти, можливе зниження кредитного рейтингу Франції може спричинити непрямі наслідки для вартості запозичень країни, яка вимірюється прибутковістю державних облігацій, пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

Це означає, що державі може дорожче обходиться обслуговування свого боргу. З трьох найбільших рейтингових агентств першим свій огляд представить Fitch – у п'ятницю, 12 вересня.

Цікаво! Moody's оприлюднить свій рейтинг 24 жовтня, а Standard & Poor's 28 листопада.

Як зазначається, серед аналітиків зростає занепокоєння борговим тягарем Франції.

Після того як минулого літа парламентські вибори не забезпечили більшості жодній партії чи блоку, два уряди пішли у відставку через суперечки щодо бюджету, що лише посилило сумніви в стійкості фінансової системи країни.

Важливо! Дефіцит бюджету Франції у 2024 році досяг 5,8% ВВП. Це найвищий показник в єврозоні.

Зараз постають питання про те, як діятиме новий прем'єр-міністр Себастьєн Лекорню і чи дотримуватиметься він пропозицій попередника Франсуа Байру щодо скорочення витрат і збільшення податків на 44 мільярди євро.

Заходи з економії у Франції включають;

скасування двох державних свят;

заморожування пенсій і соціальних виплат;

скорочення фінансування місцевих органів влади.

Тим часом рейтингові агентства зважують, чи зберігати нинішню оцінку, чи переглянути її. Раніше вони присвоїли Франції негативний прогноз, але залишили рейтинг на рівні "подвійного А", що вказує на низький кредитний ризик і дозволяє країні залишатися в інвестиційній категорії.

Якщо Франція дійсно втратить бажаний рейтинг АA, це матиме серйозні наслідки для інституційних інвесторів,

– заявив головний економіст по Європі в Jefferies Мохіт Кумар.

За його словами, французький борг має великий попит в інвесторів, особливо з Азії, проте багато з них дотримуються жорстких правил і працюють тільки з паперами категорії "подвійного

Найбільш несприятливим сценарієм стане поєднання затяжної політичної нестабільності – довше трьох-шести місяців – і зниження рейтингів,

– додав Кумар.

Чому зниження кредитного рейтингу шкодить економіці?

Зростання продажів облігацій на ринку призводить до збільшення їх прибутковості (виплат інвесторам), що запускає ланцюгову реакцію: обслуговування боргу дорожчає, а фінансування економічного зростання стає складнішим.

Примітно! Цього тижня прибутковість французьких дворічних, десятирічних і тридцятирічних облігацій залишалася відносно стабільною і нижчою за історичні максимуми, оскільки багато політичних подій вже були враховані ринком.

У Deutsche Bank вважають, що ризик зниження рейтингу вже частково відображений у цінах. Аналітики зазначаються, що перегляд може пройти "майже безболісно".

Перехід на рівень А сам по собі навряд чи призведе до масових продажів, якщо його проведе тільки одне агентство,

– додали у Deutsche Bank.

Однак аналітики попередили, що фон залишається "несприятливим" – з урахуванням високого дефіциту, політичної невизначеності та необхідності бюджетної консолідації.

Головний економіст Forvis Mazars Джордж Лагаріас підкреслив, що Європейський центральний банк забезпечує певний захист від кризи, яка могла б перекинутися на всю єврозону.

Ми не чекаємо катастрофічного сценарію на ринку, оскільки ЄЦБ на чолі з колишнім міністром фінансів Франції, швидше за все, втрутиться для підтримки попиту, якщо він впаде, а прибутковість різко зросте. Проте, лише ЄЦБ не зможе розв'язати всі проблеми французької економіки. Незабаром уряду, ймовірно, доведеться вдатися до непопулярних заходів жорсткої економії та зайнятися дефіцитом пенсійної системи.

– сказав він.

