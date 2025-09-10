Так французи відреагували на нового прем'єр-міністра Себастьяна Лекорню. Також демонстрації йшли проти президента Макрона та скорочення бюджету. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на AP та BFMTV.
Що відомо про протести у Франції?
Рух "Блокуємо все" був створений кілька місяців тому в соціальних мережах.
Відомо, що протестувальники у західному місті Ренн підпалили автобус, на південному заході країни вогнем були пошкоджені електричні кабелі, зупинено рух поїздів на одній лінії та порушено рух на іншій.
У центрі Парижа довелося закрити магазини та ресторани. В одному із закладів харчування спалахнула пожежа.
У Бордо мітингарі розбили вікно одного з кафе, а у Нанті підпалили сміттєві баки перед входом у лікарню.
Під час протестів заарештували щонайменше 450 людей, зокрема, понад 200 у Парижі.
Було розгорнуто 80 тисяч поліцейських, які розігнали барикади та швидко затримали людей.
Проти людей поліція застосовувала сльозогінний газ. Загалом на вулиці міст вийшли десятки тисяч осіб.
Поліцейські нарахували по країні майже 800 акцій протесту: понад 500 мітингів та понад 250 вуличних пожеж.
Люди виходили із плакатами з написами "Лекорню, вам тут не раді", "Вибух Макрона" тощо.
Нами керують грабіжники. Люди страждають, їм все важче і важче протриматися до кінця місяця, щоб прогодувати себе. Ми стаємо зубожілою нацією,
– сказала одна із протестувальниць.
Що передувало?
8 вересня на позачерговій сесії Національних зборів французькі законодавці проголосували за відставку прем'єр-міністра Франсуа Байру та його уряду. У ЗМІ зауважували, що це рішення заглибило країну в нову політичну кризу та залишило її без уряду в умовах зростаючих економічних труднощів і геополітичної напруги.
Згодом Макрон призначив нового прем'єра Франції. Ним став Себастьян Лекорню. До цього він обіймав посаду міністра оборони в попередньому кабінеті міністрів. Лекорню став 5 прем'єр-міністром країни за 2 роки. Двох його попередників усунули після спроб ухвалити бюджети.
Раніше уже попереджали, що через економічні проблеми у Франції, очікується скорочення соціальної та військової допомоги Україні.