Так французы отреагировали на нового премьер-министра Себастьяна Лекорню. Также демонстрации шли против президента Макрона и сокращения бюджета. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP и BFMTV.

Что известно о протестах во Франции?

Движение "Блокируем все" было создано несколько месяцев назад в социальных сетях.

Известно, что протестующие в западном городе Ренн подожгли автобус, на юго-западе страны огнем были повреждены электрические кабели, остановлено движение поездов на одной линии и нарушено движение на другой.

В центре Парижа пришлось закрыть магазины и рестораны. В одном из заведений питания вспыхнул пожар.

В Бордо митингующие разбили окно одного из кафе, а в Нанте подожгли мусорные баки перед входом в больницу.

Во время протестов арестовали по меньшей мере 450 человек, в частности, более 200 в Париже.

Было развернуто 80 тысяч полицейских, которые разогнали баррикады и быстро задержали людей.

Против людей полиция применяла слезоточивый газ. Всего на улицы городов вышли десятки тысяч человек.

Полицейские насчитали по стране почти 800 акций протеста: более 500 митингов и более 250 уличных пожаров.

Люди выходили с плакатами с надписями "Лекорню, вам здесь не рады", "Взрыв Макрона" и тому подобное.

Нами управляют грабители. Люди страдают, им все труднее и труднее продержаться до конца месяца, чтобы прокормить себя. Мы становимся обнищавшей нацией,

– сказала одна из протестующих.

Что предшествовало?