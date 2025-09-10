Так французы отреагировали на нового премьер-министра Себастьяна Лекорню. Также демонстрации шли против президента Макрона и сокращения бюджета. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP и BFMTV.
Что известно о протестах во Франции?
Движение "Блокируем все" было создано несколько месяцев назад в социальных сетях.
Известно, что протестующие в западном городе Ренн подожгли автобус, на юго-западе страны огнем были повреждены электрические кабели, остановлено движение поездов на одной линии и нарушено движение на другой.
В центре Парижа пришлось закрыть магазины и рестораны. В одном из заведений питания вспыхнул пожар.
В Бордо митингующие разбили окно одного из кафе, а в Нанте подожгли мусорные баки перед входом в больницу.
Во время протестов арестовали по меньшей мере 450 человек, в частности, более 200 в Париже.
Было развернуто 80 тысяч полицейских, которые разогнали баррикады и быстро задержали людей.
Против людей полиция применяла слезоточивый газ. Всего на улицы городов вышли десятки тысяч человек.
Полицейские насчитали по стране почти 800 акций протеста: более 500 митингов и более 250 уличных пожаров.
Люди выходили с плакатами с надписями "Лекорню, вам здесь не рады", "Взрыв Макрона" и тому подобное.
Нами управляют грабители. Люди страдают, им все труднее и труднее продержаться до конца месяца, чтобы прокормить себя. Мы становимся обнищавшей нацией,
– сказала одна из протестующих.
Что предшествовало?
8 сентября на внеочередной сессии Национального собрания французские законодатели проголосовали за отставку премьер-министра Франсуа Байру и его правительства. В СМИ отмечали, что это решение углубило страну в новый политический кризис и оставило ее без правительства в условиях растущих экономических трудностей и геополитического напряжения.
Впоследствии Макрон назначил нового премьера Франции. Им стал Себастьян Лекорню. До этого он занимал должность министра обороны в предыдущем кабинете министров. Лекорню стал 5 премьер-министром страны за 2 года. Двух его предшественников отстранили после попыток принять бюджеты.
Ранее уже предупреждали, что из-за экономических проблем во Франции, ожидается сокращение социальной и военной помощи Украине.