Чи очікувати на зростання світової економіки

Міжнародне рейтингове агентство Fitch переглянуло прогноз зростання світової економіки на 2024 рік, підвищивши його до 2,7% порівняно з попередніми очікуваннями у 2,6%, озвученими в червні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Зокрема, за новим прогнозом, зростання ВВП США у 2024 році складе 2,5%, що перевищує попередній червневий прогноз у 2,1%. Також Fitch прогнозує зростання ВВП єврозони: на 0,8% цього року і на 1,5% у 2025 році.

Ми переглянули з підвищенням прогнози економічного зростання в США, Великій Британії, Бразилії та Росії на цей рік,

– зазначили в агентстві.

Втім, у 2025 році зростання світового ВВП сповільниться до 2,5%: експерти очікують зниження темпів економічного підйому в США до 1,6% наступного року, посилаючись на ослаблення "бюджетного імпульсу" та ймовірне поступове скорочення зростання витрат і доходів споживачів.

Цикл пом’якшення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою, нарешті, почнеться, проте базова ставка наступного року залишатиметься на рівні, який обмежує економічну активність, у зв’язку з чим вплив зниження ставки на економічне зростання буде незначним,

– йдеться в огляді.

Щодо економіки Китаю, то згідно з прогнозом агентства, вона зросте на 4,8% у 2024 році. Однак у 2025 році аналітики очікують уповільнення темпів економічного зростання до 4,5%, що пов'язують зі зниженням обсягів експорту.